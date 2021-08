Il regolatore della concorrenza del Regno Unito esplora un’azione “immediata” sulle tariffe dei test PCR

Share it

L’organismo di vigilanza sulla concorrenza del Regno Unito ha affermato che dopo che i parlamentari e l’industria si sono lamentati del lento tasso di intervento, esplorerà quali azioni possono essere intraprese immediatamente per affrontare le elevate commissioni applicate da alcuni fornitori privati ​​di test di viaggio Covid-19.

L’Autorità per la concorrenza e i mercati ha dichiarato giovedì che esplorerà “un’azione immediata” che il governo può intraprendere prima della fine dell’indagine sul mercato dei test PCR Covid-19 che è stato analizzato dal laboratorio all’inizio di questa settimana.

La mossa arriva dopo che la CMA ha dichiarato che la sua indagine richiederà un mese per essere completata.I membri del Congresso e l’industria del turismo chiedono un’azione più rapida sul costo del test per i consumatori e sull’affidabilità del fornitore.

Secondo il sistema di semafori di viaggio internazionale dell’Inghilterra, le persone che entrano nel paese da destinazioni della lista verde e ambra devono sottoporsi ad almeno un test PCR Covid-19 analizzato in laboratorio per evitare multe fino a £ 2.000. A seconda del provider, il costo del test varia da £ 20 a quasi £ 600.

Con l’industria del turismo in difficoltà 18 mesi dopo la pandemia, i dirigenti temono che l’indagine completa si concluderà solo dopo le critiche vacanze estive. Gli addetti ai lavori temono che i costi elevati impediscano alle persone di andare in vacanza o di visitare parenti e amici.

Charlie Cornish, CEO di Manchester Airports Group, che possiede l’aeroporto di Londra Stansted, l’aeroporto di Manchester e l’aeroporto di East Midlands, ha dichiarato: “Il governo deve intraprendere azioni urgenti per rivedere il sistema e rivalutare la necessità di costosi test PCR”.

“Fino a quando il Regno Unito non riformerà completamente il suo sistema di viaggio costoso e restrittivo, non assisteremo a un’adeguata ripresa sostenuta, che è incoerente con altri paesi europei”.

Robert Sinclair, amministratore delegato del London City Airport, ha accolto con favore l’approccio più urgente della CMA e ha sostenuto la richiesta della Cornovaglia per una riforma radicale del sistema di test di viaggio e ha esortato il Regno Unito ad adottare un “approccio basato sul rischio”.

Tim Alderslade, amministratore delegato del gruppo di pressione British Airways, ha affermato che dopo mesi di “esitazione” da parte del governo, una rapida indagine sarebbe una “buona notizia” per l’industria.

Huw Merriman, presidente della commissione speciale sui trasporti della Camera dei Comuni, ha scritto mercoledì al ministro della Sanità Sajid Javid, chiedendo alla CMA di risolvere “urgentemente” la situazione.

Dopo che Javid ha scritto alle autorità di regolamentazione lo scorso fine settimana chiedendo una “rapida revisione di alto livello” del mercato dei test di viaggio della PCR, la CMA ha avviato un’indagine martedì.

Il regolatore ha affermato all’epoca di essere “consapevole delle crescenti preoccupazioni sul mercato dei test Covid-19 per i viaggiatori internazionali, delle preoccupazioni sui prezzi, sulla qualità del servizio che le persone ottengono dai fornitori di test e su cosa succede quando qualcosa va storto”.

L’indagine indagherà se i singoli fornitori hanno violato i loro obblighi ai sensi della legge sui consumatori, se dovrebbero essere soggetti ad azioni esecutive e se ci sono “problemi strutturali” nel mercato dei test.

George Lusty, direttore senior della protezione dei consumatori presso la CMA, ha dichiarato giovedì: “Questo è un problema particolarmente urgente per le famiglie che vogliono godersi una meritata vacanza dopo un anno così difficile”.

Ha aggiunto che il CMA è [the health department], Compresi i passaggi che possono essere presi in considerazione durante questo periodo prima che il resto del nostro lavoro sul mercato dei test PCR sia finito.

Financial Times Rapporto La scorsa settimana, l’agenzia incaricata di condurre le valutazioni dei test per i viaggiatori che entrano in Inghilterra ha riconosciuto solo circa il 6% dei fornitori di test elencati sul sito web ufficiale del governo.

Per 18 mesi, British Airways e gli aeroporti hanno incassato grandi quantità di denaro e si sono lamentati di essere ora in ritardo rispetto al resto d’Europa.In altre parti d’Europa, il Digital Travel Pass dell’UE consente di viaggiare gratuitamente senza la necessità di testare i passeggeri vaccinati .

Secondo i dati dell’International Airports Council, sebbene il numero di passeggeri negli aeroporti dell’Europa continentale sia tornato al 60% del livello pre-epidemia, nel Regno Unito questa percentuale è solo del 28%.