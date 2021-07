Il regolatore della concorrenza del Regno Unito ottiene nuovi poteri dopo la Brexit

Share it

Il regolatore della concorrenza britannico acquisirà nuovi poteri post-Brexit per imporre ingenti multe alle aziende che ingannano i consumatori, accelerare il processo dei casi antitrust e proteggere le piccole aziende innovative dai concorrenti predatori.

Il ministro del Commercio Kwasi Kwarteng proporrà di snellire e rafforzare i poteri dell’Autorità per la concorrenza e il mercato la prossima settimana per promuovere l’innovazione e la crescita.

Le riforme furono attuate due anni dopo dall’ex presidente della CMA, Lord Andrew Terry Richiedi un arsenale Misure per trasformare i regolatori in campioni dei consumatori. Tyrie ha lasciato l’organizzazione dopo il colpo di stato del consiglio di amministrazione dell’anno scorso, chiedendo un’applicazione più rapida, nuovi ruoli legali per i consumatori e multe salate contro aziende e amministratori.

Il governo non ha concesso alla CMA un nuovo ruolo statutario per proteggere i consumatori nella sua bozza di regole, ma ha proposto di rafforzare i suoi poteri, comprese sanzioni severe e multe dirette per illeciti aziendali.

Secondo la nuova proposta, la CMA potrà sanzionare direttamente le aziende che violano le leggi sui consumatori senza passare per i tribunali. Anche le aziende che ingannano i clienti con dichiarazioni fuorvianti, termini e condizioni sleali o contratti difficili da rescindere saranno multate fino al 10% del fatturato globale.

Al fine di accelerare le gravose procedure di applicazione della CMA, Kwarteng sta valutando di consentire alle autorità di regolamentazione di espandere l’uso di misure temporanee per combattere i comportamenti dannosi prima che l’indagine sia ufficialmente completata.

Secondo il nuovo piano, CMA può anche accettare impegni volontari vincolanti da parte delle aziende in qualsiasi fase dell’indagine, portando così risultati più rapidi e costi inferiori per entrambe le parti.

Allo stesso tempo, Kwarteng spera che CMA abbia il diritto di proteggere le aziende emergenti dalle cosiddette “acquisizioni killer” in cui una grande azienda subentra prima che un concorrente lanci un nuovo servizio o prodotto (come una nuova applicazione).

In risposta a queste proposte, Tyrie ha affermato che “il Regno Unito avrebbe dovuto rivedere la protezione dei consumatori molto tempo fa”. Ha accolto con favore queste proposte perché hanno segnato “potrebbe essere un grande passo nella giusta direzione”, ma ha aggiunto che i dettagli determinano il successo o il fallimento.

“Queste proposte sono state formulate per la prima volta tre anni fa… e sono state ben dettagliate per più di due anni”, ha detto Tyrie. “Solo con proposte dettagliate a portata di mano possiamo valutare quanto e quanto rapidamente i consumatori trarranno vantaggio e, soprattutto, la profondità dell’impegno di livello senior di CMA e Whitehall per il cambiamento culturale al fine di renderlo efficace”.

La proposta è stata avanzata dopo il lancio di una nuova agenzia di regolamentazione digitale all’interno della CMA. Il Dipartimento Marketing Digitale, che sarà istituito attraverso una nuova legislazione, svilupperà codici di condotta personalizzati per le grandi aziende tecnologiche.

Da quando il Regno Unito ha lasciato l’Unione Europea, la CMA è stata responsabile di un volume più elevato di fusioni complesse, che ha portato ad un aumento del 40-50% nei suoi casi di fusione. Secondo la nuova proposta, le piccole fusioni con un fatturato inferiore a 10 milioni di sterline saranno completamente rimosse dal sistema di controllo delle fusioni della CMA.

Tyrie ha anche chiesto multe per le aziende che non hanno rispettato l’indagine CMA nel 2019. Sabato, il governo ha dichiarato che le aziende che non rispettano l’indagine CMA potrebbero dover affrontare una multa fissa fino al 5% del fatturato annuo e un’ammenda giornaliera aggiuntiva fino al 5% del fatturato giornaliero, mentre le violazioni continuano.

Gli amministratori che rilasciano dichiarazioni mendaci alle autorità di regolamentazione possono essere squalificati.

“Vogliamo un moderno regolatore della concorrenza che stabilisca il gold standard a livello globale”, ha affermato un funzionario del governo che comprende il piano Kwarteng.

“Ciò significa nuove sanzioni e processi più rapidi per proteggere i consumatori e aiutare le piccole imprese a prosperare”.

Queste proposte saranno incluse nelle nuove consultazioni sulla “riforma della concorrenza e della politica dei consumatori” per chiarire cosa farà il Regno Unito in questo settore dopo aver lasciato l’UE.

L’elenco completo delle proposte sarà annunciato in una prossima consultazione. Una persona vicina alla CMA ha affermato che il regolatore accoglie con favore queste proposte ma aspetterà di commentare in una fase successiva.