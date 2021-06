Il regolatore finanziario del Regno Unito propone di ampliare l’ambito della divulgazione del clima Reuters

Al fine di migliorare la coerenza globale e l’ambito di diffusione della divulgazione delle informazioni, i leader mondiali richiedono alla Fondazione IFRS, che formula regole contabili utilizzate in oltre 140 paesi, di istituire un’organizzazione per formulare standard globali di sviluppo sostenibile basati su TCFD.

La partner dei servizi finanziari Laura Houet ha dichiarato: “FCA supporta il settore implementando divulgazioni impegnative ma realizzabili e garantendo che queste informazioni siano viste come una parte fondamentale della transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, non come un segnale di marketing. .” Al CMS studio legale.

L’ambito più ampio coprirà il 98% degli asset in gestione del Regno Unito, per un valore di circa 12,1 trilioni di sterline.

Il governo spera di rendere più facile per gli investitori scegliere le società ambientali per aiutare il Regno Unito a raggiungere un’economia a zero entro il 2050.

