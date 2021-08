Il revisore di Energy International Investment (00353.HK) si dimette-shareandstocks.com

Data: 23 agosto 2021 alle 5:08

[Caihua News Agency]Energy International Investment (00353.HK) ha annunciato che il 20 agosto 2021 ha ricevuto una comunicazione scritta da Zhonghui Anda Certified Public Accountants Co., Ltd. che informava la società che Zhonghui si sarebbe dimesso da revisore della società, con effetto subito.

Nella comunicazione di dimissioni si precisava che poiché Zhonghui non ha ancora ottenuto tutte le informazioni e i relativi documenti giustificativi non ancora forniti per la revisione del bilancio consolidato di gruppo al 31 marzo 2021, Zhonghui non ha provveduto a raggiungere un consenso con la direzione del gruppo sul calendario preciso per il completamento dell’audit del 2021; (b) Nel prendere la decisione di dimettersi, Zhonghui ha considerato attentamente la gravità del potenziale impatto delle questioni irrisolte e le questioni relative all’audit Rischio professionale e le sue limitazioni di personale interno disponibile e la possibilità di accordi in conformità con il programma di deposito; e (c) Oltre ai fattori e ai motivi sopra esposti, Zhonghui non è a conoscenza di questioni che dovrebbero essere portate all’attenzione dei titoli della società titolari Nota.

Per quanto riguarda le dimissioni di Zhonghui, la società ha bisogno di più tempo per trovare nuovi revisori e i nuovi revisori eseguiranno le procedure di revisione. Il calendario per il completamento della revisione del bilancio 2021, l’approvazione dei risultati consolidati certificati per i quindici mesi chiusi al 31 marzo 2021) e l’emissione della relazione annuale della società per l’esercizio finanziario saranno ulteriormente ritardati. Se ci sono ulteriori aggiornamenti sui risultati verificati del 2021, sulla relazione annuale del 2021 e sui progressi e il calendario della prossima assemblea generale annuale della società, la società farà ulteriori annunci.

Su richiesta della società, le azioni della società sono state sospese in Borsa dalle ore 9 del 2 luglio 2021.

E continuerà a sospendere le negoziazioni fino a nuovo avviso.

Borsa di Hong Kong originale

Per saperne di più