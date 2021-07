Il riacquisto di azioni è tornato. 5 azioni vantaggiose.

dimensione del font

Apple ha annunciato il riacquisto di 90 miliardi di dollari di azioni. Sean Gallup/Getty Images

Almeno in termini di temi di mercato, unisce il nuovo e il vecchio.

Tornando ai giorni tranquilli prima del Covid-19, alle aziende piace utilizzare il flusso di cassa gratuito per il riacquisto di azioni. Quindi perche no? Il costo del capitale è basso e le opportunità sembrano scarse. Nel mondo post-coronavirus, questa situazione avrebbe dovuto cambiare. Ma ora che il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è sceso sotto l’1,3% e il “picco di crescita” è di gran moda, forse usare la liquidità per i riacquisti di azioni non è una cattiva idea dopotutto.

Almeno la società sembra pensarla così. Annuncio di riacquisto Secondo i dati di JPMorgan Chase, quest’anno ha raggiunto i 431 miliardi di dollari, superando i 307 miliardi di dollari del 2020. Secondo Dubravko Lakos-Bujas, stratega di JPMorgan Chase, questo numero dovrebbe continuare a crescere e ad un certo punto in futuro, sulla base di un periodo mobile di 12 mesi, potrebbe superare il precedente record di 1 trilione di dollari. È sempre stato Società di tecnologia E la banca che ha fatto la maggior parte del riacquisto, e Mela (Codice stock: AAPL) e Banca d’America (BAC) ha annunciato il riacquisto di 90 miliardi di dollari e 25 miliardi di dollari rispettivamente, che garantiranno che questa situazione non cambierà.tuttavia letteradi (GOOGL) Il riacquisto di 50 miliardi di dollari annunciato ad aprile significa che anche i servizi di comunicazione dovrebbero fornire un grande impulso. Tutto sommato, le società dell’S&P 500 possono riacquistare azioni per 875 miliardi di dollari l’anno prossimo, pagando altri 575 miliardi di dollari in dividendi, fornendo agli investitori un rendimento atteso per gli azionisti del 3,9%. “Quando il rendimento delle obbligazioni statunitensi a 10 anni è dell’1,2%, questo è un importante supporto di valutazione incrociata per le azioni”, ha scritto Lakos-Bujas. Christopher Harvey, uno stratega azionario statunitense di Wells Fargo Securities, ha scritto che non sono solo quei rapporti di rendimento a rendere attraenti i riacquisti.Per molte società dell’S&P 500, il costo del prestito di denaro è basso quasi quanto il governo degli Stati Uniti: la differenza tra obbligazioni societarie di alto livello e titoli del Tesoro equivalenti Meno di un punto percentuale——L’economia degli Stati Uniti continua a crescere a un ritmo costante. Qual è il modo migliore per sfruttare questa situazione? “Per le aziende, la risposta è ovvia per noi”, ha detto Harvey. “Debiti emessi e azioni riacquistate o altre società”. Harvey ha selezionato le società che hanno acquistato attivamente azioni nel 2018 e nel 2019 e ha scoperto che l’attività di riacquisto nel 2020 è diminuita drasticamente e ha un ampio saldo di cassa per trovare aziende che potrebbero subire una frenesia di riacquisto. Rispetto ai loro omologhi dell’S&P 500, molti di loro hanno valutazioni più basse e un rischio maggiore di riapertura, il che è una buona cosa.Secondo Harvey, sono paragonabili alle loro controparti dell’S&P 500.Ne abbiamo già selezionati alcuni in questo campo, tra cui Marchio Newell (NWL) e Scopri i servizi finanziari (DFS).Altri titoli nella lista di Harvey includono Sistema Cisco (CSCO), Textron (TXT) e Amgen (AMGN). Scrivere a Ben Levison Ben.Levisohn@barrons.com

