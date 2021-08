Il riconoscimento delle impronte palmari di Amazon solleva preoccupazioni per i senatori degli Stati Uniti Reuters

“Il dispositivo Amazon One è protetto da più controlli di sicurezza e le immagini del palmo non vengono mai archiviate sul dispositivo Amazon One. Invece, le immagini vengono crittografate e inviate a un’area altamente sicura che abbiamo personalizzato per Amazon One nel cloud”, il post sul blog disse.

Ha inoltre affermato che Amazon One è progettato per essere “altamente sicuro”.

I legislatori hanno chiesto ad Amazon dei piani per espandere Amazon One e a chi hanno venduto o concesso in licenza la tecnologia. Hanno anche chiesto quante persone lo hanno registrato, come sono stati utilizzati i dati e se è stato abbinato a un sistema di riconoscimento facciale.

Hanno scritto: “Siamo anche preoccupati che Amazon possa utilizzare i dati di Amazon One, compresi i dati di clienti di terze parti che possono acquistare e utilizzare dispositivi Amazon One, per rafforzare ulteriormente la sua competitività e inibire la concorrenza in vari mercati”.

Klobuchar, che si è unito al senatore repubblicano Bill Cassidy e al senatore democratico Jon Osoff, ha espresso preoccupazioni sulla privacy e sulla concorrenza relative ad Amazon One in una lettera giovedì.

Amazon ha iniziato a implementare la tecnologia biometrica in un negozio Whole Foods vicino a Seattle ad aprile, consentendo agli acquirenti di pagare i prodotti scansionando il palmo delle loro mani. Questo sistema, chiamato Amazon One, consente ai clienti di associare le carte di credito alle loro impronte palmari.

© Reuters. Foto del file: in questa illustrazione scattata il 30 luglio 2021, una donna con in mano uno smartphone può essere vista di fronte al logo Amazon visualizzato. REUTERS/Dado Ruvic/Illustrazione 2/2

