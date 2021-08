Il rilassamento del turismo per gli individui completamente vaccinati aiuterà a rivitalizzare il settore

Kuala Lumpur (8 agosto): la decisione del governo di consentire attività turistiche nazionali per individui completamente vaccinati nella seconda e terza fase dello stato del Piano nazionale di riabilitazione (PPN) sarà in grado di far rivivere ciò che è stato stagnante per lungo tempo Pandemia di covid19.

Il presidente della Malaysian Association of Travel Agents (MATA) Datuk Mohd Khalid Harun ha affermato che la riapertura dell’industria turistica nazionale è molto importante per compensare le perdite e aumentare il reddito delle comunità locali in quest’area.

Ha anche descritto la decisione come una buona notizia per tutti i membri MATA, in particolare per gli hotel e le famiglie ospitanti che possono riaprire.

“Il MATA esorta tutti i membri a garantire che i propri dipendenti abbiano completato due dosi di vaccinazione contro il Covid-19 e debbano essere completamente vaccinati in conformità con il periodo di tempo stabilito per le persone, come annunciato dal primo ministro Tan Sri Muhyiddin Yassin.

Ha dichiarato oggi in una dichiarazione: “Il MATA si aspetta che tutti i membri garantiscano che tutti i dipendenti e i visitatori rispettino pienamente le procedure operative standard (SOP) stabilite dal Consiglio di sicurezza nazionale (MKN).”

Allo stesso tempo, il dott. Fathir Badri Alhadad, direttore operativo di Yayasan Pelancongan Negara, ha affermato che la notizia ha tirato un sospiro di sollievo all’industria del turismo del paese.

Ha detto che la liberalizzazione controllata del turismo aiuterà a stimolare l’economia locale che è stata gravemente colpita dal marzo dello scorso anno.

“Stati come Penang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Sabah, Perlis, Sarawak e Labuan cominceranno sicuramente ad aprire settori economici, così come alberghi e famiglie ospitanti, che faranno rivivere anche l’industria del turismo.

Ha detto: “Pertanto, invitiamo tutti gli operatori turistici a rispettare sempre le ultime procedure operative standard in modo che l’industria del turismo possa essere riavviata immediatamente”.

Muhyiddin ha annunciato oggi che il governo ha accettato di allentare le restrizioni del settore sociale sugli individui completamente vaccinati che vivono negli stati PPN di fase 2 e superiori, a partire da martedì (10 agosto).

Le restrizioni che sono state revocate includono divieti di ristorazione, viaggi interregionali, attività sportive e ricreative non fisiche e attività turistiche che coinvolgono famiglie ospitanti e hotel nello stesso stato.

