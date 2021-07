Il rimbalzo dell’oro continua – XAU/USD rimbalza o inverte – shareandstocks.com

Livello di trading settimanale XAU/USD: livello di trading tecnico dell’oro aggiornato nell’outlook tecnico del prezzo dell’oro – grafico settimanale XAU/USD è rimbalzato dal supporto del trend rialzista per la terza settimana consecutiva, suggerendo un callback? Sei nuovo nel mercato dell’oro? Inizia a utilizzare questa guida gratuita per principianti al trading sull’oro.

Il prezzo dell’oro è aumentato per la terza settimana consecutiva e XAU/USD è aumentato di oltre lo 0,8% alla chiusura delle negoziazioni di venerdì. L’oro è ora aumentato di circa il 3,9% dal minimo di giugno Sebbene il rimbalzo sostenuto dal trend rialzista rimanga positivo nel medio termine, ci stiamo concentrando sulla debolezza che aumenterà nelle prossime settimane. Sul grafico tecnico settimanale XAU/USD, questi sono gli ultimi importanti obiettivi e livelli di fallimento. Dai un’occhiata al mio recente webinar settimanale sulla strategia per saperne di più sulle impostazioni tecniche d’oro e su altri argomenti. Grafico settimanale del prezzo dell’oro – Lo stratega tecnico XAU/USD Michael Boutros ha scritto questo rapporto; Gold on Tradingview: Abbiamo menzionato nella nostra previsione sui prezzi Golden Weekly il mese scorso che l’oro/USD è sceso a “prima della chiusura di giugno L’importante obiettivo di supporto al rialzo del ” Siamo vigili sull’entrare nel punto più basso dell’esaurimento di luglio”. Poiché l’oro è salito di oltre il 3,8% all’inizio del mese, quella settimana è finalmente diventata un punto basso. C’è un punto basso a questo punto del trend rialzista? I rialzisti non sono ancora fuori dai guai; come sottolineato nell’outlook del prezzo dell’oro di questa settimana, il modello d’onda giornaliero indica che il rally è di natura correttiva. Se questo è il caso, il ritiro qui può portare a un rimbalzo più forte. Il supporto settimanale si trova sulla linea parallela scorrevole che si estende dal minimo annuale/massimo di marzo del 1755, mentre la resistenza settimanale si trova al prezzo massimo di chiusura settimanale del 2021, al livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8% del declino di giugno e alla linea di 52 settimane La media mobile alla confluenza è a 1849/53, alla ricerca di un esaurimento al rialzo prima di questa soglia se il prezzo continua a scendere. Rompere/chiudere al di sotto del supporto del forcone potrebbe intensificare la vendita, esponendo il minimo settimanale di 1729 e il supporto chiave al ritracciamento del 38,2% del rialzo alla fine del 2015 e al ritracciamento del 61,8% del declino del 2020. Estensione 1670 82- se raggiunta Possibili aree di interesse esaurite al ribasso. Riepilogo: L’oro ha recuperato il 38,2% del suo calo di giugno dopo un rimbalzo di tre settimane dal supporto del trend rialzista.Anche se il recente rimbalzo potrebbe indebolirsi nei prossimi giorni, stiamo prestando molta attenzione ai possibili massimi di esaurimento alla fine di questo mese. Se il recente rally è davvero correttivo, allora il rally dovrebbe fermarsi intorno al 1853, cercando una risposta lì per trovare la direzione, i prezzi di chiusura al di sotto del 1755 possono segnare il ritorno del declino di giugno. Per dare un’occhiata più da vicino al recente livello di trading tecnico XAU/USD, fare riferimento alla mia recente previsione del prezzo dell’oro. Dai un’occhiata alla serie di fondamenti dell’analisi tecnica di Michael sulla costruzione di metodi di trading, descrivendo in dettaglio la sua strategia di trading. Grafico dei prezzi XAU/USD – Sentimento del trader dell’oro I dati sul sentimento del cliente IG mostrano che i trader sono long netti. Il rapporto aureo è +6,02 (85,75% dei trader è long), che è una lettura ribassista. Le posizioni lunghe sono aumentate del 2,05% rispetto a ieri e sono diminuite dello 0,94% rispetto alla scorsa settimana. Le posizioni corte sono diminuite del 14,15% rispetto a ieri e del 9,98% rispetto alla scorsa settimana. Quando si tratta di sentiment della folla, siamo spesso investitori contrari e il fatto che i trader siano long netti sull’oro indica che i prezzi continueranno a scendere. Dal punto di vista emotivo, i trader di oggi hanno più posizioni long nette rispetto a ieri e alla scorsa settimana.La combinazione della situazione attuale e del trend precedente rende ancora maggiore la nostra tendenza al reverse trading ribassista. —- Il precedente grafico tecnico settimanale di Michael Boutros, lo stratega valutario di DailyFX Michael può essere trovato su Twitter @MBForex. /n

