Il rinvio di emergenza del Sarawak è conforme alla posizione del governo statale – Abang Johari

Kuching (31 luglio): il primo ministro del Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari, ha dichiarato che l’estensione di emergenza di sei mesi del Sarawak annunciata oggi è in linea con la posizione del governo statale di dare priorità alla sicurezza e al benessere delle persone.

Ha affermato che con l’annuncio di emergenza del Sarawak dal 2 agosto al 2 febbraio del prossimo anno, le elezioni statali potrebbero essere rinviate a una data in cui la situazione di Covid-19 non rappresenti più una minaccia per i sarawak.

Ha dichiarato oggi in una dichiarazione: “Ringraziamo e sosteniamo il decreto del Capo Supremo dello Stato per dichiarare che il Sarawak entrerà in uno stato di emergenza e per estendere l’ordine dello stato di emergenza”.

Ha detto che secondo il decreto, il capo supremo dello Stato Sultan Abdullah può porre fine allo stato di emergenza che terminerà il 2 febbraio 2022, dopo aver considerato i pareri del governo del Sarawak.

“Con questa disposizione, puoi stare certo che una volta che l’epidemia sarà sotto controllo, sarà affidata dalla gente. È importante sottolineare che ciò avverrà solo sulla base di dati scientifici e consulenza professionale. Prima che si tengano le elezioni statali, la sicurezza e la salute del popolo di Sarawak non sarà danneggiato.

Ha detto: “Ringraziamo Vostra Maestà per la sua saggezza nel garantire che le elezioni statali possano essere tenute solo quando la pandemia nello stato sarà stata portata sotto controllo e non influenzerà la sicurezza delle persone”.

Tuttavia, Abang Johari ha affermato che per garantire il mantenimento della democrazia parlamentare, il popolo del Sarawak deve riottenere l’autorizzazione non appena le circostanze lo permetteranno.

In precedenza, in vista della pandemia di Covid-19, il sultano Abdullah ha dichiarato lo stato di emergenza di sei mesi nel Sarawak dal 2 agosto al 2 febbraio 2022, sospendendo così le elezioni statali durante quel periodo.

Nella Gazzetta del governo federale del 30 luglio, Sua Maestà il Re ha ordinato la sospensione delle elezioni statali per evitare che la diffusione del Covid-19 aumenti ulteriormente dopo le elezioni.

Si prega di leggere anche:

Kim ha dichiarato che il Sarawak entrerà in stato di emergenza fino a febbraio 2022, sospendendo le elezioni statali

La situazione di emergenza del Sarawak richiede il rinvio delle elezioni per evitare che il Covid-19 diventi più grave – PMO

Necessaria estensione urgente: leader del partito Sarawak

leggi di più