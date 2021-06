Il rischio dei titoli di Stato

Debito sovrano È una delle classi di investimento più antiche al mondo.I governi hanno emesso Legame Da secoli, quindi, i rischi sono ben noti. Oggi, il debito sovrano è una parte importante di molti portafogli di investimento istituzionali e sta diventando sempre più popolare tra i singoli investitori. Questo articolo esaminerà i rischi del debito sovrano e spiegherà le tecnologie che gli investitori possono utilizzare per investire in sicurezza in questo mercato.

Tipi di debito sovrano

Il debito sovrano può essere suddiviso in due categorie.Le obbligazioni emesse da economie avanzate come Germania, Svizzera o Canada di solito producono rendimenti molto elevati Rating del creditoSono considerati molto sicuri e hanno rese relativamente basse.

Mercati emergenti Le obbligazioni emesse dai paesi in via di sviluppo costituiscono la seconda categoria di debito sovrano.I rating creditizi di queste obbligazioni sono generalmente inferiori a quelli dei paesi sviluppati e possono anche essere valutati SciocchezzePoiché gli investitori ritengono di essere rischiosi, le obbligazioni dei mercati emergenti di solito forniscono rendimenti più elevati.

Treasury USA tecnicamente Obbligo sovranos, ma questo articolo si concentra sulla valutazione delle obbligazioni sovrane di emittenti al di fuori degli Stati Uniti.

Fattori generali di rischio del debito sovrano

Possibilità di pagare

La capacità del governo di pagare è una funzione del suo status economico.Un paese con una forte crescita economica, un peso del debito controllabile, una valuta stabile, una tassazione efficiente e un paese favorevole Dati demografici È probabile che sia in grado di ripagare il debito.Questa capacità si riflette solitamente in alta Rating del credito Dalle principali agenzie di rating. Un paese con una crescita economica negativa, un pesante debito, una valuta debole, una bassa capacità di tassazione e una struttura demografica sfavorevole potrebbe non essere in grado di ripagare i propri debiti.

Disponibilità a pagare

La volontà del governo di ripagare i debiti di solito dipende dal suo sistema politico o dalla leadership del governo. Il governo può decidere di non rimborsare il debito, anche se ha la capacità di farlo. I mancati pagamenti di solito si verificano in paesi in cui i governi cambiano o hanno governi instabili.Che rende Rischio politico L’analisi è una parte importante dell’investimento in obbligazioni sovrane. Le agenzie di rating prenderanno in considerazione la disponibilità a pagare e la capacità di pagare quando valutano il credito sovrano.

Rischio specifico del debito sovrano

predefinito

Gli investitori dovrebbero prestare attenzione a diversi tipi di eventi creditizi negativi, incluso il debito predefinitoL’insolvenza del debito si verifica quando il mutuatario non può o non vuole rimborsare il debito. Obbligazionista Non hanno ricevuto il pagamento degli interessi programmato durante il periodo predefinito e spesso non hanno ricevuto l’intero importo Principale O torna indietro. Gli obbligazionisti di solito negoziano con il governo per ottenere un certo valore delle loro obbligazioni, ma di solito questa è solo una piccola parte dell’investimento iniziale.

Riorganizzazione

Un tipo riorganizzazione del debito Questo accade quando un governo che sta lottando per pagare rinegozia i termini delle obbligazioni con i suoi creditori.Queste modifiche possono includere tassi di interesse più bassi, più a lungo Periodo di maturità, Oppure ridurre il capitale.Ristrutturazione del debito a beneficio delle obbligazioni Emittente, Quindi è quasi sempre dannoso per gli obbligazionisti. L’eccezione principale è che la riorganizzazione ha impedito il default previsto.

Svalutazione della valuta

L’ultimo sviluppo negativo per gli obbligazionisti è Svalutazione della valutaPerché tecnicamente non è il valore predefinito o altro Evento di credito, Gli emittenti di obbligazioni sovrane sono generalmente più disposti a sbarazzarsi del debito attraverso l’inflazione. Quando i consumatori domestici sperimentano aumenti di prezzo, gli investitori stranieri devono affrontare il deprezzamento della valuta. Quando il governo nazionale sceglie l’inflazione, il deprezzamento della valuta estera è solitamente maggiore dell’inflazione interna. Quando la valuta di un paese si deprezza, gli investitori stranieri dovranno affrontare una riduzione dei pagamenti degli interessi e una riduzione del capitale calcolata nella propria valuta.

Modi per prevenire i rischi del debito sovrano

Valutazione del credito di ricerca

Gli investitori possono utilizzare più strumenti per proteggersi dalla sovranità rischio di creditoIl primo è la ricerca. Determinando se un paese è in grado e disposto a pagare, gli investitori possono stimare i rendimenti attesi e confrontarli con i rischi. I rating creditizi dei paesi sono un buon punto di partenza per studiare i rischi del debito sovrano.Gli investitori possono anche utilizzare fonti di terze parti, come ad esempio Economista Intelligence Unit o Panoramica del mondo della CIAPer ottenere maggiori informazioni su determinati emittenti.

diversificazione

diversificazione È un altro importante strumento per prevenire i rischi di credito sovrano. Detenere obbligazioni emesse da più governi in diverse regioni del mondo è un modo per diversificare il mercato del debito sovrano. Un singolo evento creditizio negativo di un governo ha un impatto limitato sui portafogli di investimento diversificati. Gli investitori possono anche diversificare il rischio di deprezzamento valutario detenendo obbligazioni denominate in più valute diverse.

Linea di fondo

Il debito sovrano può fornire una sicurezza piuttosto elevata e rendimenti relativamente elevati. Tuttavia, gli investitori devono essere consapevoli che a volte il governo non ha la capacità o la volontà di rimborsare il debito. Ciò rende la ricerca e la diversificazione estremamente importanti per gli investitori di debito internazionali. In pratica, è difficile per la maggior parte dei singoli investitori condurre ricerche approfondite sulle obbligazioni sovrane e costruire un portafoglio di investimenti diversificato. Fondo comune con Fondo quotato in borsa È un’opzione interessante per investire nel debito sovrano.