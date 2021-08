Il ritorno dei talebani getta un’ombra sul piano delle risorse dell’Afghanistan a lungo ritardato Reuters

Share it

© Reuters. Foto d’archivio: l’8 marzo 2009, un minatore afgano ha setacciato il carbone nella miniera di carbone di Karkar a Pul-i-Kumri, a circa 170 chilometri a nord di Kabul. REUTERS/Ahmad Masood



di Tom Daley

(Reuters)-Secondo i media ufficiali e le fonti del settore, la Cina sta osservando attentamente il ripristino di alcuni progetti di risorse afgane, ma ci vorranno anni prima che l’infrastruttura sia pronta e i problemi di sicurezza potrebbero ancora una volta bloccare i progetti.

La ricca ricchezza mineraria dell’Afghanistan – inclusa una grande riserva di litio essenziale per la fiorente industria dei veicoli elettrici – è stata propagandata come la via del paese verso l’indipendenza economica, ma l’instabilità ha ripetutamente ostacolato i progetti passati, lasciando perdere interesse alla maggior parte degli investitori stranieri.

“Non voglio e non posso investire in Afghanistan mentre i talebani gestiscono il paese. Questo è illegale”, ha affermato Ben Cleary, CEO di Tribeca Investment Partners, che gestisce un fondo globale di risorse naturali e finanzia progetti minerari.

Ha aggiunto che nessuna società quotata in Australia, Canada o Stati Uniti ha il diritto di acquistare beni lì.

“La Cina sarà l’unico potenziale acquirente”.

Il tabloid statale “Global Times” ha dichiarato il 17 agosto che la Cina può contribuire alla ricostruzione postbellica dell’Afghanistan e riprendere i principali progetti in stallo, sottolineando nel contempo i problemi di sicurezza.

Nel 2008, un consorzio di China Metallurgical Industry Corporation (MCC) e Jiangxi Copper ha affittato un contratto di locazione di 30 anni per la miniera di Mes Aynak, il più grande progetto dell’Afghanistan, ma il progetto non è ancora stato sviluppato.

Una fonte del MCC ha detto a Reuters questa settimana che la costruzione dell’infrastruttura mineraria a Mes Aynak potrebbe richiedere dai cinque ai sei anni, ma il progetto non può essere portato avanti con problemi di sicurezza persistenti.

L’anno scorso, otto membri delle forze di sicurezza sono stati uccisi in un attacco dei talebani https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-attacks-idUSKCN2242L0 a un posto di blocco nella miniera.

“È impossibile portare avanti il ​​progetto senza un ambiente sicuro”, ha detto la fonte.

MCC e Jiangxi Copper non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Il Global Times ha citato una fonte anonima della MCC secondo cui una volta che la situazione si sarà stabilizzata e il regime talebano (incluso il governo cinese) sarà riconosciuto a livello internazionale, la compagnia prenderà in considerazione la riapertura della miniera.

Cina, Conferenza dei talebani

Sebbene il consigliere di Stato cinese e ministro degli Esteri Wang Yi abbia incontrato Baradar Mullah, direttore dell’ufficio politico dei talebani, a Tianjin il mese scorso e abbia affermato che i talebani dovrebbero svolgere un ruolo importante nel processo di pace e di ricostruzione dell’Afghanistan, non è stato ancora ufficialmente riconosciuto.

Il Ministero degli Affari Esteri cinese non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sul fatto che abbia sollevato la questione dello sviluppo delle risorse dell’Afghanistan con i talebani.

Queste risorse includono anche oro, uranio, bauxite, carbone, minerale di ferro e terre rare, ma le preoccupazioni per potenziali violazioni dei diritti umani sotto il regime talebano possono impedire gli investimenti.

“Penso che la maggior parte dei sistemi finanziari mondiali stia ora applicando alcune prospettive ESG (Environmental Social and Governance) piuttosto rigide agli investimenti nel settore”, ha affermato Daniel Hynes, senior strategist delle materie prime presso ANZ a Sydney. “Considerando tutti gli ostacoli, questo sarà un progetto molto difficile”.

Almeno un progetto cinese e uno indiano non continueranno ad avanzare in Afghanistan.

Un funzionario della China National Petroleum Corporation (CNPC) ha detto a Reuters questa settimana che la China National Petroleum Corporation (CNPC) di proprietà statale si sta ritirando dal suo progetto petrolifero nel bacino di Amu Darya, nel nord dell’Afghanistan.

“Questo non è un grande investimento. PetroChina ritiene che questo investimento sia un fallimento”, ha detto il funzionario, ma non ha approfondito ulteriormente.

Il gigante energetico statale ha iniziato a produrre petrolio nel 2012 con un contratto di 25 anni, ma ha smesso di funzionare l’anno successivo a causa di ostacoli nei suoi piani di raffinazione del petrolio in Turkmenistan.

Questo progetto potrebbe essere la principale fonte di reddito per questo paese devastato dalla guerra, ma è stato anche attaccato da militanti locali https://www.reuters.com/article/afghanistan-china-idUSL4N0GJ05G20130818.

PetroChina ha rifiutato di commentare.

Un consorzio aziendale indiano guidato dalla Steel Authority of India (SAIL) ha ottenuto il diritto di costruire impianti siderurgici e sviluppare minerale di ferro in Afghanistan https://www.reuters.com/article/sail-afghanistan-idUSL4E7MU12O20111130ith L’investimento totale nel 2011 è stato 11 miliardi di dollari USA.

“L’ingresso di SAIL in Afghanistan è puramente un impegno politico. Hanno ricevuto una promessa da un’acciaieria”, ha detto giovedì a Reuters un funzionario SAIL con conoscenza diretta della questione.

Il funzionario, che ha chiesto di non essere nominato, ha affermato che il progetto è stato accantonato a causa della scarsa qualità del minerale di ferro, della mancanza di garanzie di sicurezza e delle minacce alla sicurezza dei dipendenti.

SAIL e il governo indiano non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Il ministero afghano delle miniere e del petrolio non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.