Il secondo membro del Comitato di politica monetaria ha lasciato intendere che la Banca d’Inghilterra ha bisogno di inasprire la politica monetaria

Il secondo membro del comitato per la determinazione dei tassi di interesse della Banca d’Inghilterra giovedì ha suggerito con forza che voterà per inasprire la politica monetaria nella prossima riunione del 5 agosto.

Michael Sanders, un membro esterno del Comitato per la politica monetaria, ha affermato che dovrebbero essere intraprese azioni per frenare l’inflazione prima che diventi evidente l’impatto della cancellazione del piano di vacanza nel Regno Unito a settembre.

È il secondo dei nove membri del Comitato di politica monetaria a suggerire che la politica monetaria dovrebbe essere inasprita dopo un inaspettato movimento al rialzo della politica monetaria. Il tasso di inflazione ha raggiunto il 2,5% A giugno, nei dati diffusi mercoledì.

Poco dopo la pubblicazione dei dati, il vice governatore della Banca centrale, Sir Dave Ramsden, ha avvertito che la Banca d’Inghilterra potrebbe aver bisogno di inasprire la politica “prima” di quanto si pensasse in precedenza.

Sanders ha affermato che fintanto che l’attuale tendenza continuerà nelle prossime settimane, “per mantenere l’inflazione all’obiettivo del 2%, potrebbe presto diventare opportuno ritirarsi da alcune delle attuali misure di stimolo monetario”.

“Le opzioni possono includere il ridimensionamento dell’attuale piano di acquisto di asset – che termina entro i prossimi uno o due mesi e prima di acquistare l’intero £ 150 miliardi – e/o intraprendere ulteriori azioni di politica monetaria il prossimo anno”, ha affermato in una rete online. seminario.

Michael Sanders ha affermato che una politica moderatamente restrittiva sarebbe “più simile a rilassare l’acceleratore piuttosto che a frenare” ©Financial Times



Sanders sarà visto come una voce importante che esprime opinioni da falco, perché è noto per sostenere politiche estremamente flessibili durante la pandemia.

Le opinioni di Sanders e Ramsden sono coerenti con l’insistenza del governatore della Banca d’Inghilterra Andrew Bailey sul fatto che la banca non è al corrente degli ultimi scioccanti dati sull’inflazione. “Urlando nel vento“Poiché l’inflazione è fuori controllo, è corretto non adottare misure per frenare gli aumenti dei prezzi.

Nel suo discorso, Sanders ha sottolineato il motivo per cui non era d’accordo con la posizione del governatore all’inizio di luglio. Egli prevede che entro la fine dell’anno l’inflazione potrebbe aumentare di quasi il 4% prima di rallentare, ma questo aumento aumenta il rischio che l’inflazione continui a salire.

“Stringi moderatamente [monetary policy] atteggiamento. .. Aiuterà a garantire che il rischio di inflazione per i prossimi due o tre anni sia bilanciato vicino all’obiettivo del 2%, piuttosto che tendere al rialzo (dubito che questo sia il caso dell’attuale posizione politica)”, ha affermato Sanders.

Ha aggiunto che ciò garantirà un cambiamento graduale nella politica ed è “più simile a rilassare l’acceleratore piuttosto che applicare i freni”. Ha detto che crede che le condizioni stabilite dal Comitato di politica monetaria per l’inasprimento della politica siano ora soddisfatte.

Sanders ha aggiunto che attendere la fine del pieno impatto del piano ferie non ha senso perché significa che non verrà intrapresa alcuna azione almeno fino a febbraio e “aumenterà il rischio di aspettative di inflazione più elevate nei prossimi mesi”.

“Per me, la questione se ridurre il nostro attuale piano di acquisto di asset prima del previsto sarà presa in considerazione nel nostro prossimo incontro”, ha detto Sanders, ma ha avvertito che questo non era un annuncio delle sue intenzioni di voto.