Il secondo miglior rapporto sulle azioni del Regno Unito negli ultimi cinque anni ha visto un aumento delle entrate e premia i dipendenti con un bonus di £ 5.000

Games Workshop Group è stato il secondo titolo più performante nel Regno Unito negli ultimi cinque anni. Secondo i dati di FactSet, il tasso di rendimento del creatore di statue in miniatura negli ultimi cinque anni è stato del 2,935%, o un tasso di rendimento medio annuo del 98%, quasi lo stesso del gruppo di media britannico Future.

Anche l’ultima performance di Games Workshop è impressionante: nell’anno conclusosi il 30 maggio, il suo utile ante imposte è aumentato del 69% e le entrate sono aumentate del 31%.Azioni della società

Galway,

+1,62%

Aumentato del 2%.

Sebbene la maggior parte delle sue entrate provenga da rivenditori indipendenti, il produttore di statue di Warhammer gestisce attualmente 531 negozi in tutto il mondo. La società ha affermato che la caffetteria Warhammer a Dallas, in Texas, è redditizia e ha aperto un secondo caffè in California il mese scorso. Games Workshop ha ammesso che un negozio online “sembra un po’ obsoleto” e che il backend fatica a far fronte al volume.

Ogni dipendente ha ricevuto un bonus di £ 5.000 (US $ 6.939).

FTSE 100 Broad più ampio

UKX,

+0,21%

A mezzogiorno, è leggermente aumentato dello 0,2%, riguadagnando il livello di 7.000 punti.Barclays

Secchio,

+2,83%

Aumento del 4%s La banca britannica ha registrato un profitto superiore al previsto nel secondo trimestre E ha detto che prevede di avviare un riacquisto di azioni da 500 milioni di sterline.Piazza San Giacomo

STJ,

+7,59%

A causa di un aumento del 27% degli afflussi, le attività in gestione sono aumentate del 24% nella prima metà dell’anno e i prezzi delle azioni sono aumentati del 7%.

Ci sono rapporti secondo cui il Regno Unito allenterà le restrizioni sui turisti in arrivo dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea, con conseguente International Airlines Group, proprietario di British Airways

Gruppo Aviazione Internazionale,

+3,57%,

Easyjet

EZJ,

+4.19%

Wizz Air

mago,

+5,24%

più alto. Wizz Air ha riferito separatamente che la sua perdita del primo trimestre è aumentata, ma le sue entrate sono più che raddoppiate perché ha affermato che prevede di operare al 100% della sua capacità del 2019 entro agosto.

Spericolato

RKT,

-1,75%

Un calo del 2%, dovuto agli analisti che hanno valutato i risultati del secondo trimestre della società, è sceso per il secondo giorno consecutivo. L’analista di UBS Guillaume Delmas ha abbassato il prezzo obiettivo da 8.300 pence a 8.000 pence, ma ha affermato che questa è ancora la storia di miglioramento più convincente nell’industria europea dell’arredamento per la casa.