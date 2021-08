Il rivenditore di abbigliamento svedese Hennes & Mauritz AB (STO: HM-B) è stato fondato nel 1947, comunemente noto come H&M, ed è cresciuto fino a diventare uno dei marchi più noti nel settore della moda. H&M ha più di 5.000 negozi in tutto il mondo e 120.000 dipendenti.

Non sorprende che la chiusura del COVID-19 abbia avuto un impatto sul 2020. La società ha registrato una forte crescita delle vendite online, ma le vendite complessive a settembre 2020 erano ancora in calo del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno fa.

La società ha dichiarato che chiuderà definitivamente 350 negozi a partire dal 2021, ma questo non significa che abbandonerà i negozi fisici. I suoi dirigenti sembrano aver concluso che il mondo reale e il mondo online funzionano meglio insieme. Il CEO Helena Helmersson ha dichiarato: “Durante la pandemia, sempre più clienti stanno iniziando a fare acquisti online. Mettono in chiaro che apprezzano la convenienza e le esperienze stimolanti. In questa esperienza, i negozi e l’online interagiscono e si rafforzano a vicenda”. “Stiamo aumentando investimenti digitali, accelerando l’integrazione dei negozi e integrando ulteriormente i canali”.

Il segreto del successo di H&M: il fast fashion

Il segreto del successo di H&M e dei suoi concorrenti come Zara e Forever 21 può essere attribuito a Moda veloce modello di business.

Il fast fashion si basa sullo spostamento di un gran numero di merci dalla scrivania del designer al pavimento dello showroom nel più breve tempo possibile e a un prezzo ragionevole. Rivolti a consumatori urbani giovani e attenti alla moda, i loro prodotti sono alla moda ed economici, quasi unici.

Questo naturalmente ha portato loro a ricevere alcune critiche dai sostenitori del consumismo sostenibile ed etico.

I rivenditori di fast fashion realizzano profitti da merci ad alto prezzo turnover E reintegrando costantemente i prodotti tubatura Con le ultime tendenze.

Il modello di H&M si basa anche su un forte team di marketing in grado di identificare rapidamente le esigenze della popolazione target e incorporarle catena di fornitura rapidamente.

Il marchio di fast fashion di H&M

Anche se il fast fashion non si limita a H&M, questo marchio svedese ha un carattere unico modello di businessA differenza di Zara, H&M non produce prodotti internamente, ma esternalizza la produzione a più di 900 fornitori indipendenti in tutto il mondo, principalmente in Europa e in Asia, sotto la supervisione di 30 uffici di supervisione strategica.

Per incoraggiare condizioni di lavoro eque, H&M ha lanciato un programma pilota per le sue fabbriche in Bangladesh e Cambogia, che richiede all’azienda di acquistare il 100% dei prodotti di fabbrica entro cinque anni. H&M spera che, essendo l’unico cliente, possa garantire condizioni di lavoro sicure e aumentare la produttività in modo più naturale, piuttosto che cercare di farle rispettare attraverso controlli di conformità di routine.

In secondo luogo, solo l’80% circa dei prodotti del negozio è immagazzinato durante tutto l’anno, mentre il restante 20% dei prodotti H&M è progettato in piccoli lotti e stoccato in tempo reale secondo le tendenze della moda. Per garantire consegne tempestive e veloci, H&M si affida alla sua rete IT più avanzata per ottenere l’integrazione tra l’ufficio centrale del paese e l’ufficio di produzione satellitare.

Stock H&M

Entro la metà del 2021, H&M sembra riprendersi dalla pandemia, ma non senza alcune difficoltà. Nel giugno 2021, la società ha registrato un aumento delle vendite del 25% rispetto all’anno precedente, ma un calo del 4% rispetto al 2019.

La Cina sembra essere un’area problematica. Poiché H&M ha espresso preoccupazione per presunte violazioni dei diritti umani, le vendite del rivenditore nel paese sono diminuite del 23% dopo la chiusura del famoso sito Web Tmall e di alcuni negozi di app mobili nazionali. La Cina rappresenta il 5% delle vendite totali del rivenditore ed è uno dei suoi maggiori fornitori.

Gli investitori americani possono seguire Hennes Mauritz attraverso la sua American Depositary Receipt Hennes Mauritz ADR (HNNMY) quotata al NASDAQ.

Il prezzo delle azioni ha chiuso a $ 4,13 il 13 agosto 2021. Il suo intervallo di fluttuazione di 52 settimane è compreso tra 3,04 USD e 5,22 USD.

Linea di fondo

Dalla sua fondazione nel 1947, H&M è diventato il secondo rivenditore di moda più grande al mondo, secondo solo a Inditex, il proprietario del negozio Zara.

Il continuo successo dei due rivenditori dipende dalla loro applicazione del fast fashion, che si basa sulla scoperta delle tendenze della moda quando emergono e sull’invio di copie economiche ai loro negozi il prima possibile.