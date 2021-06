Il Senato conferma il primo giudice federale musulmano nella storia degli Stati Uniti Reuters

Qureshi e Jackson sono stati nominati insieme ad altri nove candidati a marzo, tra cui diverse donne, neri e americani asiatici. Il Senato ha confermato martedì che i primi due giudici nominati da Biden erano in panchina nel New Jersey e in Colorado.

Il Senato ha anche votato da 52 a 46 giovedì per promuovere il giudice distrettuale degli Stati Uniti Kaitange Brown Jackson alla carica di Corte d’appello degli Stati Uniti per il circuito di Washington. Il record di Jackson in panchina è stato criticato da alcuni repubblicani, ed è ampiamente considerato come un contendente per qualsiasi posto vacante alla Corte Suprema degli Stati Uniti durante l’amministrazione Biden.

In precedenza, è stato assistente del procuratore degli Stati Uniti, assistente del consigliere capo del Dipartimento per la sicurezza interna e avvocato per il corpo dei giudici dell’esercito degli Stati Uniti. Nel 2004 e nel 2006, Qureshi ha prestato servizio nell’esercito iracheno due volte.

Prima di essere nominato magistrato che non richiede la conferma del Senato nel 2019, Quraishi è stato partner nella pratica della difesa penale dei colletti bianchi dello studio legale Riker Danzig Scherer Hyland & Perretti nel New Jersey.

Non è stato possibile raggiungere Quraishi immediatamente per un commento.

Schumer ha dichiarato: “Non dobbiamo solo espandere la diversità della popolazione, ma anche espandere la diversità occupazionale. So che il presidente Biden è d’accordo con me. Questo è ciò che inizierò a fare”.

Il leader della maggioranza al Senato di New York Chuck Schumer ha sottolineato nel suo discorso al Senato che sebbene l’Islam sia la terza religione più diffusa negli Stati Uniti, nessun musulmano ha mai prestato servizio come giudice federale.

Il Senato controllato dai Democratici ha votato 81-16 per confermare Qureshi, 46 anni, figlio di immigrati pakistani ed ex procuratore federale e militare.

(Reuters)-Il Senato degli Stati Uniti ha approvato giovedì la nomina del presidente Joe Biden del giudice distrettuale del New Jersey Zahid Quraishi come giudice federale, rendendolo il primo giudice federale musulmano nella storia degli Stati Uniti.

© Reuters. Immagine del file: il 28 aprile 2021, il giudice distrettuale Zahid N. Quraishi dello Stato del New Jersey ha testimoniato all’udienza del Comitato giudiziario del Senato sulla nomina giudiziaria in attesa a Capitol Hill a Washington, DC. Tom Williams/Piscina

