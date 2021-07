Il Senato degli Stati Uniti approva l’adesione degli avvocati sindacali alla NLRB, consentendo al Partito Democratico di controllare Reuters

Ma i repubblicani hanno criticato i cambiamenti di Biden nel consiglio di amministrazione per aver mostrato parzialità nei confronti del sindacato, esprimendo preoccupazione https://www.reuters.com/legal/transactional/republicans-call-nlrb-dol-nominees-very- Troublesome-2021- 07-15 Per quanto riguarda il rapporto sindacale e la registrazione dei progressi del candidato NLRB.

La nomina di Biden https://www.reuters.com/legal/transactional/unions-hail-nomination-high-profile-labor-lawyer-nlrb-2021-05-27 Wilcox e Prouty sono accolti dal più grande sindacato del paese Chi ha detto che il loro una vasta esperienza, compreso il lavoro di Wilcox come avvocato sul campo NLRB, li ha preparati in modo univoco per le sfide affrontate dai lavoratori.

Prouty è stato consigliere generale del sindacato UNITE HERE ed è stato avvocato senior per la Major League Baseball Players Association quando è entrato a far parte della SEIU 32BJ dal 2008 al 2017. Il sindacato rappresenta circa 175.000 lavoratori a New York City.

Wilcox occuperà un posto vacante e il termine scadrà nell’agosto 2023. Prouty resterà in carica per cinque anni a partire dal prossimo mese, quando scadrà il mandato del repubblicano William Emanuel.

Il Senato guidato dai democratici ha approvato la nomina del partner di New York Levy Ratner Wilcox con 52 voti a 47 e ha confermato Prouty, il consigliere generale del sindacato dell’industria dei servizi di New York City SEIU 32BJ, con 53 voti a 46 voti.

