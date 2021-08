Il Senato degli Stati Uniti approverà un pacchetto infrastrutturale da 1 trilione di dollari con un voto bipartisan

Share it

Il Senato degli Stati Uniti passerà un pacchetto da 1 trilione di dollari da investire nelle fatiscenti infrastrutture degli Stati Uniti con il forte sostegno del Partito Repubblicano.Questo voto bipartisan sarà visto come un importante atto legislativo durante la giovane presidenza di Joe Biden.

Il senatore ha chiuso la discussione domenica sera con 68 voti favorevoli e 29 contrari. Legge sulle infrastrutture, La votazione finale si terrà più tardi lunedì o all’inizio di martedì. Diciotto repubblicani e democratici hanno lavorato insieme per rimuovere gli ostacoli procedurali. Questa è una rara esibizione trasversale al Senato. I due principali partiti politici negli Stati Uniti hanno serie differenze con un rapporto di 50 a 50.

Un numero simile di repubblicani al Senato potrebbe sostenere l’approvazione finale del disegno di legge, che si concentra sulle cosiddette infrastrutture rigide, inclusi $ 110 miliardi per strade, ponti e altri importanti progetti di costruzione e $ 66 miliardi per ferrovie passeggeri e merci e $ 39. Miliardi in altre forme di trasporto pubblico.

Una volta approvato dal Senato, il disegno di legge deve essere approvato dalla Camera dei rappresentanti controllata dai democratici prima che Biden possa trasformarlo in legge.

Quando gli è stato chiesto lunedì quanto fosse vicino il senatore al “traguardo”, il senatore repubblicano dell’Ohio Rob Portman, che ha contribuito a facilitare l’accordo, ha detto: “È proprio dietro l’angolo”.

Portman, che è stato il primo a raggiungere l’accordo con il democratico dell’Arizona Kyrsten Sinema, ha dichiarato alla CNBC: “Sulla base del voto di prova negli ultimi quattro o cinque giorni, sembra che avremo circa 18 o 20 repubblicani che si uniranno ai ranghi della maggioranza dei Democratici. Per passarlo… Questa sarà una grande vittoria per i due partiti”.

Il Senato ha preso in considerazione decine di emendamenti al disegno di legge sulle infrastrutture di 2.700 pagine, rallentandone l’approvazione.uno di punto cruciale Il fine settimana è il linguaggio della tassazione e della regolamentazione che circonda le transazioni di criptovaluta e la Casa Bianca spera di segnalarlo all’IRS come parte di uno sforzo più ampio per rafforzare la conformità fiscale.

Un piccolo gruppo di repubblicani e democratici ha dichiarato di aver lavorato con il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per “chiarire il testo di base e garantire che coloro che non agiscono come intermediari non siano soggetti ai requisiti di rendicontazione del disegno di legge”.

Biden è un democratico che lavora al Senato da più di 30 anni e quando si è candidato alla Casa Bianca ha promesso di superare le divergenze politiche. Ma all’inizio di quest’anno, quando i colloqui tra la Casa Bianca e un gruppo di senatori repubblicani guidati da Shelley Moore Capito del West Virginia si sono interrotti, ha sviluppato un piano infrastrutturale completo con il sostegno dei repubblicani. I primi sforzi hanno incontrato ostacoli.

Tuttavia, quando un gruppo di 10 membri – 5 democratici e 5 repubblicani tra cui Portman e il cinema – ha raggiunto un accordo a giugno, il destino è stato invertito, hanno affermato che riceverà il sostegno di almeno 10 repubblicani per passare i 60 voti del Senato. Soglia di ostruzione. Le loro transazioni sono state supportate dalla Casa Bianca, che ha lavorato duramente nelle ultime settimane per ispirare il sostegno pubblico a queste proposte.

Nonostante i tentativi di Donald Trump di minare la legislazione, il sostegno repubblicano al disegno di legge è ancora in aumento, il che è uno dei primi segnali che il controllo del partito da parte dell’ex presidente potrebbe indebolirsi.

Trump ha più volte promesso di promuovere investimenti infrastrutturali attivi durante i suoi quattro anni alla Casa Bianca, ma non ha formulato alcuna raccomandazione specifica.Sta cercando di esercitare un’influenza nel suo partito prima delle elezioni di medio termine del prossimo anno, quando Senato e Camera dei Rappresentanti lo faranno. avere il controllo Per la contesa.

L’ex presidente ha minacciato sabato che se i repubblicani fossero stati “abbastanza stupidi da votare per questo accordo”, si sarebbe rifiutato di sostenere qualsiasi repubblicano. Ma questo non ha impedito a più di una dozzina di repubblicani di votare per la legislazione più tardi domenica.

Tuttavia, i repubblicani sono ancora uniti nella loro opposizione alla seconda grande legge di spesa proposta da Biden e dai suoi alleati democratici. I Democratici del Congresso hanno annunciato separatamente lunedì i dettagli del loro piano di budget da 3,5 trilioni di dollari che intendono utilizzare il processo del Senato per approvare un accordo senza il sostegno dei repubblicani.

Il budget include molte priorità progressiste che sono state perse dal piano infrastrutturale bipartisan, come l’espansione delle indennità di malattia retribuite e dei programmi scolastici per i bambini sotto l’età dell’asilo. Include anche aumenti delle tasse per le famiglie statunitensi con redditi annui superiori a $ 400.000.

Una cosa che manca alla proposta di bilancio è la previsione di aumentare il tetto del debito, che è l’importo massimo che il governo degli Stati Uniti può prendere in prestito attraverso l’emissione di obbligazioni. Ciò potrebbe innescare una nuova battaglia tra Democratici e Repubblicani entro la fine dell’anno, che hanno espresso opposizione all’aumento dei prestiti pubblici.