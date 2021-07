Il Senato degli Stati Uniti discute un disegno di legge infrastrutturale da $ 1 trilione in una rara riunione di sabato Reuters

Il disegno di legge non include i finanziamenti per la maggior parte delle iniziative sociali e dei cambiamenti climatici che i Democratici mirano a far passare una misura separata da 3,5 trilioni di dollari senza il sostegno dei Repubblicani.

Oltre ai 450 miliardi di dollari precedentemente approvati, include anche circa 550 miliardi di dollari di nuove spese. Include anche fondi per eliminare i tubi dell’acqua in piombo e costruire stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

Il pacchetto aumenterà notevolmente la spesa del Paese per strade, ponti, trasporti e aeroporti. I sostenitori prevedono che alla fine passerà al Senato e alla Camera dei rappresentanti, e alla fine raggiungerà la scrivania di Biden, dove potrà firmarlo in legge.

Ma finora nessun legislatore ha visto il testo finale del disegno di legge, che include circa 550 miliardi di dollari di nuove spese, che è ancora in fase di stesura sabato. Il voto precedente era per un disegno di legge di comodo e, una volta completato, la legislazione attuale verrà aggiunta al disegno di legge.

Washington (Reuters)-Il Senato degli Stati Uniti ha preso in considerazione un disegno di legge in una rara riunione del sabato che avrebbe speso $ 1 trilione di dollari su strade, ferrovie e altre infrastrutture, poiché i legislatori di entrambe le parti hanno cercato di far avanzare la massima priorità legislativa del presidente Biden.

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.