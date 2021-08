Il Senato degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge da 3,5 trilioni di dollari, che è la chiave dell’agenda di Biden

© Reuters. Foto del file: Il sole sorge dalla cupola del Campidoglio degli Stati Uniti prima dell’inaugurazione del presidente Joe Biden a Washington, Stati Uniti, 20 gennaio 2021.REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo



Autore: Richard Cowan e David Morgan

WASHINGTON (Reuters)- Il Senato degli Stati Uniti, controllato dai democratici, ha approvato martedì un enorme disegno di legge sulle infrastrutture e ha immediatamente iniziato a discutere sul progetto di spesa da 3,5 trilioni di dollari, che è il ruolo del presidente Joe Biden nel cambiamento climatico. , La priorità principale dell’istruzione prescolare universale e alloggi a prezzi accessibili.

Il disegno di legge bipartisan per le infrastrutture da 1 trilione di dollari https://www.reuters.com/world/us/whats-us-senates-bipartisan-1-trilioni-infrastrutture-bill-2021-08-03, con 100 membri La Camera ha approvato 69 voti a 30 voti, che potrebbe fornire agli Stati Uniti il ​​più grande investimento in strade, ponti, aeroporti e corsi d’acqua da decenni.

Il mercato azionario statunitense ha stabilito un nuovo record nelle notizie https://www.reuters.com/business/dow-sp-500-hit-records-infrastructure-bill-passes-senate-2021-08-10.

Con una piccola maggioranza al Senato, i Democratici si sono rapidamente rivolti a risoluzioni di bilancio, che includevano istruzioni di spesa per trilioni di dollari in piani di follow-up https://www.reuters.com/world/us/paid-leave-clean-energy – preschool-democrats-35-trln-plan-2021-08-09. Hanno in programma di adottare un progetto chiamato “Regolazione del budget https://www.reuters.com/world/us/us-senates-reconciliation-process-its-not-way-it-sound-2021″ nei prossimi mesi. -08-10”, aggira le normali regole della Camera di Commercio e richiede 60 voti per approvare la maggior parte delle leggi.

La presidente della Camera Nancy Pelosi ha ripetutamente affermato che la sua Camera dei Rappresentanti non accetterà un disegno di legge sulle infrastrutture o un piano di spesa fino a quando non verrà consegnato il disegno di legge sulle infrastrutture o il piano di spesa.Ciò richiederà alla leadership democratica di mantenere una piccola maggioranza al Congresso per ridurre la legislazione a Biden.

Bernie Sanders, presidente della Commissione Bilancio del Senato, è uno dei membri più liberi del Senato: “Oggi stiamo spingendo questo Paese in una direzione molto diversa” e il suo piano di bilancio “chiuderà che le persone più ricche del nostro Paese inizino a pagare le tasse che meritare”. , Ha detto all’inizio del dibattito il Martedì.

La senatrice Lindsey Graham (NYSE:), il massimo repubblicano del Comitato di bilancio, ha criticato il piano di spesa, affermando che aumenterà l’inflazione, aumenterà i costi delle tasse e dell’energia per i lavoratori statunitensi e invierà più immigrati illegali.

Graham ha detto: “Entro il 2022, questa idea apparirà nel voto. L’obiettivo dei miei colleghi repubblicani e io è combattere disperatamente”, ha detto, riferendosi alla campagna che determinerà il controllo del Congresso il prossimo anno.

Martedì il Senato ha avviato un “voto a rama”, un processo che offre ai senatori l’opportunità di proporre emendamenti alle risoluzioni di bilancio. A meno che i leader del partito non accettino di abbreviare i tempi, il dibattito può continuare per diversi giorni.

Il leader della maggioranza della Camera dei Rappresentanti e democratico Steny Hoyer (Steny Hoyer) ha affermato che se il Senato passerà, la Camera dei Rappresentanti riconsidererà la risoluzione di bilancio il 23 agosto.

Vittoria delle infrastrutture

I sondaggi di opinione mostrano che gli sforzi dei senatori di entrambe le parti per finalizzare l’aggiornamento delle infrastrutture statunitensi entro pochi mesi sono stati ampiamente accolti dal pubblico. Il disegno di legge include 550 miliardi di dollari in nuove spese e 450 miliardi di dollari in investimenti infrastrutturali precedentemente approvati.

Nel suo discorso alla Casa Bianca, Biden ha elogiato il disegno di legge sulle infrastrutture, affermando che l’investimento pianificato “ci consentirà di superare la concorrenza del resto del mondo”.

Il segretario al Tesoro Janet Yellen ha sostenuto l’idea di un piano di follow-up, affermando che il piano infrastrutturale da 1 trilione di dollari dovrebbe avere un seguito.

“In effetti, il nostro lavoro non è finito qui… perché se vogliamo davvero costruire un’economia più forte, non dobbiamo solo investire in infrastrutture, ma anche in altri prodotti pubblici come l’assistenza all’infanzia e l’istruzione. E alloggi a prezzi accessibili”, ha affermato. . Una dichiarazione.

Un giorno fa, Yellen ha esortato il Congresso ad aumentare il tetto del debito nazionale e ha avvertito che se il tetto del debito non viene aumentato o sospeso prima che la capacità di prestito del paese si esaurisca in ottobre, causerà danni all’economia.

Alcuni repubblicani sono riluttanti a questa prospettiva, ma non riuscire ad aumentare o sospendere il limite legale del debito – attualmente a $ 28,5 trilioni – potrebbe innescare un’altra chiusura del governo federale o un default del debito.

L’ufficio apartitico del bilancio del Congresso ha dichiarato la scorsa settimana che il disegno di legge sulle infrastrutture aumenterebbe il deficit del bilancio federale di 256 miliardi di dollari in 10 anni. La valutazione è stata respinta dai negoziatori, i quali hanno affermato che il CBO ha sottovalutato le entrate che avrebbe generato.

Il leader della minoranza al Senato Mitch McConnell ha votato per il disegno di legge sulle infrastrutture da 1 trilione di dollari, affermando che i repubblicani utilizzeranno il voto per indebolire il sostegno dei democratici moderati a quelli che definisce piani di spesa “radicali” più ampi. Ha detto che il piano stabilirà uno stato sociale permanente e inaugurerà il più grande aumento delle tasse in tempo di pace nella storia degli Stati Uniti.

Una volta approvata la delibera di bilancio, i Democratici inizieranno a formulare un piano di conciliazione dopo la pausa estiva di settembre, in modo da poterlo votare.

Il piano di bilancio fornirà a varie commissioni del Senato il più alto livello di spesa per un’ampia gamma di iniziative federali, tra cui aiutare gli anziani ad accedere all’assistenza sanitaria familiare e più famiglie con un’educazione della prima infanzia a prezzi accessibili.

Fornirà anche college comunitari senza tasse scolastiche e promuoverà importanti investimenti in programmi per ridurre significativamente le emissioni di carbonio dovute ai cambiamenti climatici.