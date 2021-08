Il Senato non approva emendamenti alle clausole fiscali sulle criptovalute

Intorno a un dibattito controverso Criptovaluta Le disposizioni fiscali nel disegno di legge sulle infrastrutture da 1 trilione di dollari approvato lunedì dal Senato sono state rafforzate dopo che il senatore non è riuscito a raggiungere un compromesso su un emendamento che limiterebbe l’impatto della legge sull’ecosistema delle criptovalute.

La sezione 80603 dell’Infrastructure Act fornisce un’ampia definizione di “broker” e fornisce requisiti di rendicontazione finanziaria per molte parti interessate nello spazio crittografico. La clausola mira a raccogliere 28 miliardi di dollari in 10 anni per finanziare il conto delle infrastrutture tassando più di 10.000 dollari in transazioni crittografiche.

Punti chiave Lunedì, non è stato concordato all’unanimità un emendamento a una controversa clausola fiscale sulle criptovalute che imponeva requisiti di rendicontazione finanziaria a un’ampia gamma di parti interessate nel settore delle criptovalute.

L’emendamento modificherà la definizione di broker del disegno di legge per impedire ai verificatori di criptovaluta, ai minatori e agli sviluppatori di protocolli di raccogliere informazioni sulle loro parti interagenti.

L’Electronic Frontier Foundation ha affermato che tali regolamenti violavano la privacy degli individui e creavano uno stato di sorveglianza.

Le disposizioni sulla tassa sulle criptovalute del disegno di legge sulle infrastrutture saranno ora discusse alla Camera dei Rappresentanti.

Dopo che il senatore Richard Shelby (R-Ala.) ha insistito per fornirgli 50 miliardi di dollari in spese militari, un gruppo bipartisan di sei senatori ha sostenuto un emendamento alla clausola. Questa mossa è stata contrastata dal senatore Bernie Sanders (D-VT).

Quando il disegno di legge viene discusso alla Camera dei rappresentanti, la comunità cripto ha ancora l’opportunità di cambiare la clausola. “La prossima tappa è la Camera dei rappresentanti. Possiamo provare a formulare un nuovo emendamento da zero per affrontare tutte le nostre preoccupazioni”, ha dichiarato Jerry Brito, direttore esecutivo di Coin Center, un’organizzazione senza scopo di lucro che sostiene le criptovalute.

Definizione problematica

La contesa del disegno di legge risiede nella sua definizione di broker di trading di criptovaluta. La definizione iniziale del termine nel documento richiede più entità:Verificatore di criptovaluta, minatoreE gli sviluppatori di software mantengono i record delle transazioni crittografati richiesti dal governo. Oltre a imporre un onere economico agli stakeholder, questi requisiti minano anche il fondamento filosofico dell’ecosistema basato sullo spirito del liberalismo meno governativo.La definizione del disegno di legge ha subito diverse revisioni e modifiche, con iterazioni incentrate sulle esenzioni Prova di lavoro Minatori e Prova di magazzino I verificatori sono esentati dall’obbligo di segnalazione.

Lunedì mattina, i senatori Cynthia Loomis (R-Wyo.) e Pat Toomey (R-Pa.) hanno annunciato un piano di compromesso che coinvolge entrambe le parti nella navata e il Ministero delle Finanze. “Non abbiamo proposto nulla di radicale o radicale…[the compromise] Metti in chiaro che i broker si riferiscono solo a coloro che conducono transazioni nel contesto dei consumatori che acquistano, vendono e scambiano risorse digitali”, ha affermato il senatore Toomey.

La loro mossa è stata supportata da molte persone, tra cui la presidente della Federal Reserve Janet Yellen, che ha affermato che aiuterà “a compiere progressi significativi nell’evasione fiscale nel mercato delle criptovalute”.

Tuttavia, per quanto riguarda la situazione attuale, la definizione rivista non fa parte del disegno di legge. La scena della battaglia è stata trasferita alla Camera dei rappresentanti e il rappresentante Tom Emmer (R-MN) ha sparato il primo colpo. Insieme ai membri del Congresso Darren Soto (R-FL), Bill Foster (D-IL) e David Schweikert (R-AZ), ha scritto ai rappresentanti del Congresso per sollevare preoccupazioni sulla clausola e sollecitarli a modificare la definizione di broker del disegno di legge.

Chi è il mediatore?

L’attuale versione dell’Infrastructure Act definisce un broker come “chiunque è responsabile e fornisce regolarmente qualsiasi servizio che implementi il ​​trasferimento di risorse digitali per conto di altri”. Secondo gli esperti di criptovalute, la definizione è ampia e coinvolge molte parti interessate che non sono direttamente coinvolte nell’effettivo trasferimento di risorse digitali, ma facilitano questo processo fornendo servizi correlati.

Ad esempio, i verificatori di criptovaluta non partecipano direttamente al trasferimento di risorse digitali, ma forniscono un servizio che utilizza un meccanismo di consenso proof-of-stake per verificare le transazioni che si verificano nella blockchain di criptovaluta. Allo stesso modo, i minatori di criptovaluta sono responsabili della produzione di monete digitali e in realtà non “realiscono” il trasferimento.Sviluppatori di software che lavorano su protocolli di criptovaluta o progettano i loro protocolli Blockchain Né è direttamente coinvolto nel trasferimento.

L’emendamento proposto dal senatore Loomey cambia la definizione di broker come “chiunque (a titolo oneroso) che trasferisce regolarmente risorse digitali per conto di altri”. Brito di Coin Center ha twittato che la nuova definizione proposta dall’emendamento “ha rafforzato” la definizione estesa di broker per escludere gli sviluppatori di protocolli che potrebbero essere in difficoltà a causa dei requisiti di segnalazione.

Una comunità armata

Le disposizioni sulla tassa sulle criptovalute hanno ispirato l’entusiasmo della comunità cripto e dei suoi sostenitori. La scorsa settimana, la Electronic Frontier Foundation con sede a San Francisco ha sottolineato le implicazioni sulla privacy dei requisiti del disegno di legge. L’organizzazione ha dichiarato: “Il compito di raccogliere nomi, indirizzi e transazioni dei clienti significa che quasi tutte le aziende, anche quelle strettamente legate alle criptovalute, potrebbero essere improvvisamente costrette a monitorare i propri utenti”.

Amministratore delegato di Twitter, Inc. (TWTR) e Square, Inc. (qualità) Anche il sostenitore della criptovaluta Jack Dorsey si è opposto alle disposizioni del disegno di legge su Twitter. “È un requisito impossibile imporre regole di segnalazione agli americani che sviluppano software e hardware, minano e proteggono reti o eseguono nodi per costruire resilienza ed efficienza. Questo è un requisito impossibile e promuoverà solo lo sviluppo e il funzionamento di questa tecnologia chiave al di fuori gli Stati Uniti.” Dice. Twitta.

Un consorzio di aziende e organizzazioni, tra cui Coinbase Global, Inc. (moneta) E Ribbit Capital ha definito i termini delle risorse digitali del disegno di legge “troppo ampi e vaghi” e ha pubblicato una lettera in cui affermava che le criptovalute non dovrebbero essere “soggette a una legislazione potenzialmente distruttiva” senza commenti pubblici.