Il senatore chiede alle autorità di regolamentazione dei titoli statunitensi di indagare sull’IPO di Didi

Due membri senior del Congresso hanno chiesto alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti di indagare se la società cinese di ride sharing Didi Chuxing abbia ingannato gli investitori americani prima della sua offerta pubblica iniziale la scorsa settimana.

I senatori che fanno parte del potente Comitato bancario del Senato hanno affermato di volere che la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti esamini se i contatti di Didi con i regolatori cinesi prima che le sue azioni siano quotate sono abbastanza franchi.

Dopo che il regolatore di Internet cinese ha ordinato la sua app, il prezzo delle azioni di Didi è sceso di oltre un quarto nella prima settimana di negoziazione alla Borsa di New York Rimosso Preoccupazioni per la sicurezza dei dati dai negozi nazionali. Questo declino ha innescato azioni legali tra gli azionisti.

Il senatore Bill Hagerty, repubblicano del Tennessee, ha dichiarato in una dichiarazione al Financial Times: “L’amministrazione Biden e la US Securities and Exchange Commission, la cui missione principale è proteggere gli investitori e mantenere mercati equi, dovrebbero indagare se gli investitori americani sono fuorviati”.

Ha aggiunto: “La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti deve applicare le sue regole di trasparenza e divulgazione. Gli investitori americani devono essere pienamente consapevoli dei diversi rischi inerenti alle società che investono in economie non di mercato e controllate dal governo (come la Cina). “

Il senatore democratico Chris Van Hollen del Maryland, che è stato membro del Comitato bancario insieme a Hagerty, ha affermato che gli investitori americani devono “credere che le società quotate nelle borse americane non siano coinvolte in frodi”.

Horen ha affermato che gli azionisti “dovrebbero ottenere informazioni sui rischi posti dall’investimento in società straniere, in particolare quelle società che sono interessate da governi stranieri”.

Ha aggiunto: “La Securities and Exchange Commission dovrebbe indagare a fondo su questo incidente per vedere se gli investitori sono stati deliberatamente fuorviati dalle divulgazioni pubbliche di Didi”.

Il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha dichiarato giovedì che “tutte le società quotate negli Stati Uniti devono rispettare elevati standard di trasparenza e divulgazione delle informazioni”. Ma non valuterebbe se la SEC debba indagare su Didi, citando l’indipendenza del regolatore.

La US Securities and Exchange Commission ha rifiutato di commentare.

La scorsa settimana, Didi ha raccolto 4,4 miliardi di dollari in un’IPO, che è la più grande IPO cinese negli Stati Uniti da Alibaba nel 2014. Nel giro di pochi giorni, il regolatore cinese di Internet ha dichiarato che la società “ha una grave violazione della legge relativa alla raccolta e all’uso delle informazioni personali”.

Una persona vicina all’azienda ha Da quando sono stato ammesso I regolatori cinesi hanno consigliato di posticipare la quotazione, anche se la società ha negato di essere a conoscenza dell’imminente giro di vite regolamentare.

Financial Times Annunciato giovedì L’agenzia Internet ha anche presentato più di 20 richieste di modifica delle applicazioni prima di diventare pubbliche, e l’azienda ha successivamente fatto queste richieste.

L’IPO fallita ha sollevato interrogativi su ciò che Didi ha detto agli investitori statunitensi prima di diventare pubblico.L’azienda nel suo Elenco documenti Il deposito presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti affermava di aver partecipato a un incontro a maggio con i regolatori cinesi, tra cui l’amministrazione del cyberspazio e altre 30 grandi società Internet cinesi. Ma non ha menzionato specificamente alcuna richiesta di modificare le sue domande o posticipare l’IPO.

Joseph Grundfest, professore alla Stanford University School of Law ed ex commissario della SEC, ha chiesto: “Quando ha saputo Didi che stava affrontando rischi normativi? Anche se Didi non conosceva esattamente la sua applicazione al momento della sua IPO Il programma sarà vietato. Perché non rivela questo rischio nel prospetto?”

Ha aggiunto: “La Securities and Exchange Commission e i querelanti privati ​​metteranno attivamente in discussione le rivelazioni di Didi”.