Il senatore degli Stati Uniti sostiene l’analisi di CBO di $ 1 trilione di legge sulle infrastrutture Reuters

Se il disegno di legge da 1 trilione di dollari verrà approvato, il Senato controllato dai democratici rivolgerà la sua attenzione al quadro di bilancio da 3,5 trilioni di dollari per le “infrastrutture umane”. I repubblicani si oppongono al quadro e aboliscono temporaneamente la soglia dei 60 voti per il disegno di legge utilizzando procedure speciali. .

Supponendo che tutti i 50 democratici e indipendenti lo sostengano, fino a sette repubblicani possono citare le questioni fiscali appena scoperte e abbandonare la legislazione nel voto finale in modo che abbia ancora abbastanza sostegno per approvarla.

Se il CBO conclude che i legislatori sono inadeguati nell’emanare un disegno di legge neutro in termini di deficit, potrebbe indurre alcuni senatori repubblicani ad opporsi alla legislazione dopo aver espresso sostegno in due prime votazioni procedurali.

I negoziatori del disegno di legge forniranno finanziamenti per progetti di costruzione che vanno dalla riparazione di strade e ponti all’espansione dei servizi Internet a banda larga.Ritengono che i suoi 550 miliardi di dollari di nuove spese siano in gran parte raccolti trasferendo fondi da progetti esistenti.

Washington (Reuters) – Giovedì, un disegno di legge bipartisan per le infrastrutture del valore di 1 trilione di dollari affronta la più grande prova del dibattito del Senato degli Stati Uniti questa settimana, quando l’Ufficio del bilancio del Congresso non partigiano determinerà se la misura non aumenterà il deficit di bilancio di Washington.

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.