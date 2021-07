Il senatore repubblicano Toomey ha affermato che l’indagine del 6 gennaio è stata politicamente vantaggiosa per i democratici.

Il senatore Pat Toumi (R-Pa.) ha detto domenica che crede che l’indagine sull’attacco al Campidoglio degli Stati Uniti il ​​6 gennaio sia politicamente vantaggiosa per i Democratici, anche se un secondo repubblicano ha firmato per unirsi all’indagine della Camera dei Rappresentanti. squadra.

USA-15 luglio: giovedì, luglio, il senatore repubblicano Pat Toomey arriva in Campidoglio per votare… [+] 15 gennaio 2021. (Foto di Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc tramite Getty Images)

Tumi ha detto in un’intervista CNN Discorso sullo stato dell’Unione aspetto Domenica, l’indagine sull’attacco è stata “politicamente vantaggiosa” per il Partito Democratico perché ha mantenuto la questione alla “frontiera” del discorso politico. Toomey, sostiene un comitato bipartisan per indagare sull’attacco. Bloccato Il suo collega repubblicano ha affermato a maggio che “la gente vuole rintracciarlo”, ma ha affermato che la commissione speciale della Camera, che ha lo scopo di indagare sull’incidente, era “puramente di parte”. Questi commenti provengono dal presidente della Camera Nancy Pelosi Dire Ha in programma di nominare il membro del Congresso Adam Kingsinger (R-Ill.) come secondo repubblicano nel comitato-lei Più tardi -E altri repubblicani “hanno espresso il loro interesse” ad aderire. Quando l’ospite Jake Tapper ha commentato i suoi commenti sul Partito Repubblicano, Toumi ha dichiarato: “Ricordare continuamente alla gente un episodio terribile… Donald Trump è al centro”, il che rende le persone L’attenzione sul presidente Joe Biden si è spostata dal 2022 elezioni generali. Ai commenti di Toumi ha fatto eco Kevin McCarthy, il leader del House Minority Party, che ha accusato Pelosi di dichiarazione Costruisci il comitato per “raggiungere i suoi obiettivi politici”.

Una specie di Lamentela principale Tra i repubblicani del Senato che si oppongono al comitato bipartisan, alcuni hanno espresso preoccupazione per il fatto che l’indagine possa passare attraverso le elezioni primarie del 2022 anche se la legislazione richiede che si concluda prima della fine del 2021.Anche repubblicani, Pelosi può nominare tutti 13 membri Membri del comitato di selezione.

“Tutti pensano che Hillary Clinton non abbia eguali, giusto? Ma abbiamo formato un comitato speciale di Bengasi, un comitato speciale. Qual è il suo numero oggi? Il suo numero sta diminuendo”, McCarthy, l’allora leader della maggioranza della Camera, Dire 2015. La struttura del Comitato speciale di Bengasi è simile a quella del panel del 6 gennaio.

Pelosi ha dichiarato in una dichiarazione: “Forse i repubblicani non possono gestire la verità, ma abbiamo la responsabilità di trovarla, trovarla e in un modo che preservi la fiducia del popolo americano. ABC questa settimana È apparsa domenica e ha aggiunto di avere “alta” fiducia nel comitato ristretto.

50%.Questa è la valutazione di approvazione di Biden Sondaggio Gallup Venerdì sono stati rilasciati 1.007 adulti americani, che è inferiore al suo indice di gradimento medio del 56% nei primi tre mesi del 2021. coronavirus e economia Rimanendo in alto nella media RealClearPolitics dei sondaggi, è migrante.

