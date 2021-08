Il sentimento delle fabbriche giapponesi raggiunge un nuovo massimo di 3 anni e mezzo

Le letture dell’Indice Reuters Tankan sono calcolate sottraendo la percentuale di intervistati che affermano di essere in cattive condizioni da coloro che affermano di essere in buone condizioni. Una lettura positiva significa che ci sono più ottimisti che pessimisti.

Il sondaggio sulle imprese “tanan” pubblicato dalla Banca del Giappone a luglio ha mostrato che la fiducia delle imprese è migliorata raggiungendo il massimo in due anni e mezzo, mentre la fiducia nel settore dei servizi è diventata positiva per la prima volta in cinque trimestri.

Un dirigente di un’azienda alimentare ha dichiarato: “Considerando il coronavirus, la situazione non è male, ma non ha raggiunto il livello previsto”.

Tuttavia, alcuni manager sono preoccupati per l’incertezza causata dal virus, nonché per l’impatto dell’aumento dei costi delle materie prime e del prolungato stato di emergenza in alcune parti del Giappone, che ora coprono quasi il 60% della popolazione.

“Il mercato dei semiconduttori è in forte espansione e la domanda di materiali correlati è forte”, ha scritto nel sondaggio un manager di un produttore di ceramiche, aggiungendo che i suoi prodotti industriali e le sue attività di componenti per auto ne stanno beneficiando.

In un sondaggio Reuters su 503 aziende di grandi e medie dimensioni, 252 di loro hanno chiesto di non essere nominate.I manager hanno espresso ottimismo sul fatto che la domanda sarebbe tornata ai livelli pre-coronavirus a causa dei forti ordini esteri di prodotti high-tech e altri prodotti.

