Il servizio oncologico del NHS inglese fatica a recuperare la terra persa a causa della pandemia

Quando la pandemia di coronavirus ha colpito la Gran Bretagna, Shirley Cochrane, sopravvissuta al cancro al seno, era alta e secca. Mentre l’ospedale ei medici di base lottavano sotto la pressione della crisi, ha fissato un appuntamento di sei mesi con uno specialista per controllare la malattia e non si è fermata all’improvviso.

Il 56enne della contea di Essex ha subito un intervento chirurgico nel 2017. Ha detto: “Ho appena ricevuto una lettera in cui si dice che non ho più follow-up e non vedo più un consulente. Devo gestirmi. Ero scioccato di sapere che ho un tipo di cancro particolarmente aggressivo e che questo cancro ha maggiori probabilità di ripresentarsi. È come se qualcuno mi avesse tolto la coperta di sicurezza dai piedi”.

Dietro la sofferenza di Cochrane c’è un sistema sanitario che sta cercando di recuperare ciò che è stato perso durante la pandemia. Lynda Thomas, CEO di Macmillan Cancer Support, ha affermato che durante l’ultimo picco di Covid-19, le cure per un quarto dei malati di cancro in Inghilterra sono state interrotte. Ha detto che tali ritardi “non solo rendono infelici i malati di cancro e i loro cari, ma mettono anche in pericolo la loro qualità di vita e persino le loro possibilità di sopravvivenza”.

La maggior parte dei paesi continua ad affrontare grandi sfide e, anche nei sistemi sanitari più efficienti, le preoccupazioni sugli effetti a lungo termine della mancata diagnosi precoce non sono scomparse.

Tuttavia, un’analisi del Nuffield Trust, un think tank con sede a Londra, ha rilevato che paesi come Germania, Paesi Bassi e Danimarca, simili al Regno Unito in termini di numero di casi di Covid, sembrano aver compiuto maggiori progressi nel mantenere il rinvio. e servizi di trattamento. Alcuni periodi di alta pressione della pandemia.

I tre paesi dell’UE si sono classificati rispettivamente al quarto, quinto e nono posto per importo pro capite di denaro speso per l’assistenza sanitaria, mentre il Regno Unito si è classificato 14°. Ciò solleva interrogativi sulla misura in cui pazienti come Cochrane hanno pagato per anni quando il budget del SSN non è riuscito a tenere il passo con la domanda.

Ad esempio, la Danimarca ha quasi 40 scanner CT per milione di persone, circa 35 in Germania e meno di 10 nel Regno Unito.

Sarah Reed, un’esperta del Nuffield International Health System, ha affermato che il servizio oncologico in Inghilterra “era sotto molta pressione prima di sentire parlare di Covid-19… Penso che stiamo vedendo alcuni segnali di allarme, nonostante abbia fatto di tutto può proteggere l’accesso ai servizi oncologici, la strada della guarigione per il SSN potrebbe essere più difficile e, rispetto ad altre istituzioni, è più difficile per essa raggiungere il paese di cura”.

Ha detto che sebbene altri sistemi sanitari che ha studiato abbiano visto cali di servizi simili, in alcuni casi “sono temporanei e non causeranno questa reazione a catena residua di lunga attesa”.

Nuffield ha scoperto che in Inghilterra la velocità con cui i servizi tornano alla normalità varia con il cancro. A giugno di quest’anno, il tasso di riferimento per sospetto cancro al seno entro l’obiettivo di due settimane era leggermente inferiore al livello pre-pandemia, mentre il cancro ai polmoni era inferiore di oltre il 20%.

In termini di trattamento, la situazione sembra migliore. Nuffield ha scoperto che entro marzo di quest’anno, il numero di primi trattamenti per il cancro al seno, ai polmoni, al tratto gastrointestinale inferiore e alla pelle era tornato ai livelli pre-pandemia.

Tuttavia, Michelle Mitchell, amministratore delegato di Cancer Research UK, ha affermato che nel complesso, il numero di persone che hanno ricevuto un trattamento per il cancro lo scorso anno è stato inferiore del 12% rispetto all’anno precedente e il loro destino non è ancora chiaro. “Vogliamo sapere quali misure vengono prese per aiutare quei 45.000 dispersi?”, ha aggiunto Mitchell.

In termini di tassi di sopravvivenza a un anno e a cinque anni, il Regno Unito è “in fondo o quasi” nella classifica di paesi comparabili relativi a una varietà di tumori, tra cui il cancro allo stomaco, il cancro del colon, il cancro del retto e il cancro del pancreas . E polmoni.

Mitchell ha ammesso che ci sono stati miglioramenti negli ultimi anni, ma ha detto che ora sono in pericolo. “Dopo dieci anni di progressi nel cancro, siamo in pericolo di sopravvivenza [rates] Scivolando all’indietro”, ha aggiunto.

La situazione in Danimarca è diversa. Jesper Fisker, direttore della Danish Cancer Society, ha affermato che anche se l’ospedale sta affrontando l’ondata di pazienti con il nuovo coronavirus, le scansioni di routine continuano e il tempo di trattamento è garantito. “Per quanto ne so, durante l’intera pandemia, la Danimarca è l’unico posto che sostanzialmente ha mantenuto intatti i diritti di tutti i pazienti”, ha affermato.

Ha suggerito che questa non è solo una questione di soldi. La Danimarca ha subito alcune delle stesse riduzioni di posti letto e tagli di budget dell’Inghilterra. Ha detto che la Danimarca “era consapevole della realtà che siamo seriamente indietro nel trattamento del cancro circa 10 anni fa”. Ha aggiunto che ciò ha portato le persone a prestare maggiore attenzione al miglioramento di questi servizi, che hanno mantenuto il sistema sanitario in buona forma durante la crisi.

Nei Paesi Bassi, Johan van de Gronden, direttore della Dutch Cancer Society, ha affermato che lui e altri attivisti contro il cancro inizialmente “si sono sentiti spaventati” dopo che il governo ha deciso di sospendere tutti gli screening del seno e del colon-retto per tre mesi. Il calo complessivo di circa il 25% in tutte le diagnosi di cancro sembra confermare i peggiori timori, che equivale a circa 5.000 persone mancanti della malattia.

Tuttavia, ha affermato che dallo scorso autunno il sistema sanitario ha rapidamente recuperato terreno e il tasso di diagnosi è ora superiore di circa il 6% rispetto al 2017-19.

Ha suggerito che gli incentivi finanziari integrati nel sistema sanitario olandese potrebbero aver avuto un ruolo. Ha sottolineato che gli ospedali in tutto il paese e tutte le organizzazioni senza scopo di lucro perdono entrate quando non forniscono servizi.

Il dipartimento della salute britannico ha dichiarato che la diagnosi e il trattamento del cancro “rimangono una priorità assoluta durante tutta la pandemia” e “si è impegnato a risolvere l’arretrato nella cura del cancro”.

NHS England ha dichiarato che negli ultimi tre mesi “NHS ha visto un record di 650.000 persone venire a ricevere ispezioni salvavita e, grazie agli enormi sforzi del personale, il numero di persone trattate è tornato al numero pre-pandemia da quando Marzo. Livello”. Ha aggiunto che lo ha fatto mentre si prendeva cura dei pazienti Covid che sono più seri della maggior parte dei sistemi sanitari.

Per Shirley Cochrane, questo potrebbe essere un gelido conforto, e ha finalmente preso un appuntamento con il suo medico di famiglia per discutere dei farmaci che sta assumendo per controllare il cancro. Ma non crede che otterrà il sostegno che aveva promesso prima dell’inizio della pandemia.

“Non credo che vedrò di nuovo il mio oncologo o chirurgo del seno”, ha detto.