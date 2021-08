Il settore dei magneti permanenti delle terre rare si sovrappone a un nuovo massimo e l’industria accoglie con favore l’opportunità di una rivalutazione del valore

Condividi questo articolo!

Data: 6 agosto 2021 alle 13:57

Il settore dei magneti permanenti in terre rare è cresciuto notevolmente in mattinata.A fine giornata, l’indice del settore è aumentato del 3,85%, di cui Yinhe Magnets è aumentato del 20%, Zhongke Sanhuan e China National Color Co., Ltd. sono aumentati entrambi del 10%, Jinli Permanent Magnets è aumentato del 10,2% e Zhenghai Magnets è aumentato del 9%, Shenghe Resources è aumentato del 5,08%, Minmetals Rare Earth è aumentato del 3,23%. Il leader del settore, Northern Rare Earth, è cresciuto del 133% da luglio, mostrando un forte trend.

I prezzi delle terre rare sono aumentati più del previsto, beneficiando dello scoppio di nuova energia a valle

Al notiziario, Southern Rare Earth ha aumentato ancora una volta il prezzo di quotazione degli ossidi di terre rare. Il prezzo di quotazione delle terre rare nel sud della Cina questa settimana ha mostrato che l’ossido di gadolinio è stato riportato a 2,6-26,3 milioni di yuan/ton, con un aumento di 10-8 milioni di yuan/ton rispetto alla quotazione precedente; l’ossido di terbio è stato riportato a 8,7-8,8 milioni yuan/ton, in aumento di 1,1 milioni di yuan rispetto alla quotazione precedente. Yuan/ton; ossido di disprosio riportato 2,7-275 milioni di yuan/ton, in aumento di 100.000 yuan/ton rispetto alla quotazione precedente; ossido di olmio riportato 940-96 milioni yuan/ton, con un aumento di 60.000 yuan/ton rispetto alla quotazione precedente; l’ossido di ittrio, l’ossido di erbio e l’ossido di itterbio sono rispettivamente leggermente aumentati di 3 milioni di yuan/ton, 5 milioni di yuan/ton e 15.000 yuan/ton. Da luglio le quotazioni delle terre rare hanno continuato a salire.Secondo i dati dell’agenzia di affari, a fine luglio l’indice delle terre rare è aumentato del 15,97% per il mese, il 114,39% in più rispetto al punto più basso il 13 settembre 2015.

I materiali a magneti permanenti delle terre rare (NdFeB) rappresentano circa l’80% del valore di uscita della catena industriale delle terre rare a valle e sono utilizzati principalmente in automobili tradizionali, automobili di nuova energia, energia eolica, condizionatori d’aria inverter a risparmio energetico e altri campi. Secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers, la produzione e le vendite di veicoli a nuova energia a giugno sono state di 248.000/25,6 milioni, con un aumento rispettivamente di circa 1,3/1,4 volte.Da gennaio a giugno, la produzione e le vendite di veicoli a nuova energia sono stati 1.215/1206 milioni, con un incremento di circa 2 volte. La quantità di NdFeB per i veicoli di nuova energia è di circa 3-5 kg, ovvero 3-5 volte quella delle auto tradizionali. Supponendo che la produzione di veicoli di nuova energia raggiungerà i 18 milioni nel 2025, la corrispondente domanda di NdFeB raggiungerà i 54.000-90.000 tonnellate nel 2021. Nel 2025, la domanda di neodimio-ferro-boro nell’industria dei veicoli di nuova energia crescerà a un tasso medio annuo di circa il 40%. Nel 2025, i veicoli di nuova energia potrebbero diventare la più grande applicazione a valle delle terre rare.

Proseguono le riforme dal lato dell’offerta, le terre rare diventano più “scarse”

Negli ultimi anni, le riforme strutturali dal lato dell’offerta dell’industria nazionale delle terre rare hanno continuato ad avanzare.Durante il periodo del “14° piano quinquennale”, l’offerta nazionale di terre rare sarà ancora limitata dalla quantità totale di indicatori minerari e l’elevata – continueranno le politiche di pressione sul lato dell’offerta come la repressione e la protezione dell’ambiente. L’11 giugno l’Ufficio generale del Consiglio di Stato ha emesso il “Piano di lavoro legislativo del Consiglio di Stato 2021” che include le “Norme sulla gestione delle terre rare”. Song Jia, direttore del Centro di innovazione della Commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni statali della Commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni statali Commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni statali della Commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni statali delle macchine L’industria, ha affermato che l’estrazione privata e la produzione non pianificata e eccessivamente pianificata esistono ancora nell’estrazione di terre rare e nella separazione della fusione. Una volta promulgato il “Regolamento sulla gestione delle terre rare”, verrà stabilito un sistema di gestione delle quote totali per l’estrazione e la fusione di terre rare e la separazione per controllare il commercio illegale di terre rare dalla fonte.

I vincoli di offerta sovrapposti alla domanda scoppiano, il settore delle terre rare sta affrontando una rivalutazione del valore

Zheshang Securities ha dichiarato che il futuro tasso di crescita dell’offerta di terre rare non può soddisfare l’elevata crescita della domanda. Nei prossimi 3-5 anni, i vincoli dal lato dell’offerta saranno molto forti. La maggior parte del lato dell’offerta 6 avrà un aumento delle quote della Cina. Altri come le miniere statunitensi, le miniere birmane, le risorse monazite, il riciclaggio dei rifiuti e il Lynas della Malesia andrà tutto Non c’è aumento Si stima che il tasso di crescita dell’intero lato dell’offerta non supererà il 10%, mentre il tasso di crescita del lato della domanda, in aree di fascia relativamente alta (come la nuova energia), che rappresentano una stretta al 50%, avrà un tasso di crescita superiore al 20% e il resto sarà inferiore a Il tasso di crescita del campo del 50% è di circa il 10% e con l’aumento della proporzione di fascia alta in futuro, il tasso di crescita della domanda complessiva di materiali magnetici rimarrà del 15-20%, o anche superiore.

Northeast Securities ha affermato che l’industria delle terre rare è al punto di partenza di una nuova era di rimodellamento della domanda e dell’offerta e si prevede che il sistema di valutazione verrà ricostruito. 1) Il sistema di valutazione può essere ristrutturato nell’ambito della riforma industriale. Le attuali terre rare sono paragonabili al litio nel 2015-2016 e al cobalto nel 2018. Le proprietà dei nuovi materiali a monte dell’energia si stanno gradualmente rafforzando.Nei prossimi dieci anni, il tasso di crescita della domanda di terre rare potrebbe raggiungere oltre il 10% e il il corrispondente tasso di crescita delle aziende leader dovrebbe superare il 20%. Allo stesso tempo, il lato dell’offerta di terre rare è migliore. Con l’ottimizzazione del modello di domanda e offerta, si prevede che i prezzi continueranno a salire e, per sbarazzarsi della passata situazione di impennata e caduta, 500.000/ton potrebbe essere il minimo del prezzo dell’ossido di praseodimio al neodimio; 2) L’offerta supera la domanda nei prossimi tre anni e si prevede che la prosperità del settore continuerà a migliorare. La pista per auto elettriche a valle ha lunghi pendii e neve spessa. Allo stesso tempo, stanno fiorendo anche l’energia eolica, l’aria condizionata e altri campi, che apriranno completamente lo spazio alla domanda di terre rare. Tuttavia, l’elasticità della l’offerta è debole. Si prevede che il divario tra domanda e offerta di terre rare Pr e Nd aumenterà gradualmente nel 2021-2023. Si prevede che il boom del settore continuerà a migliorare.

