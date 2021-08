Il settore della difesa nazionale e dell’industria militare fa grandi sforzi e il re del “Dipartimento della costruzione navale cinese” ritorna

Condividi questo articolo!

Data: 14:56, 5 agosto 2021 Autore: Mao Li Editore: Sukie

Il settore della difesa nazionale e dell’industria militare è scoppiato oggi e ha guidato le due città.Alla chiusura di mezzogiorno, l’indice di settore è aumentato del 4,83%, di cui le azioni Xinyan avevano un limite giornaliero del 20%, China Shipbuilding, China Coast Defence e Aerospace Tutti Rainbow hanno avuto un limite giornaliero del 10% e AVIC Xifei è aumentato del 9,22%.Il controllo dell’aviazione è aumentato del 7,59%, CSSC è aumentato del 7,09% in caso di emergenza, Dawn Airlines è aumentato del 6,69%, oltre 10 titoli del settore sono aumentati di limite o superato il 10%, il sentimento a breve termine è ancora relativamente attivo.

L’industria militare ha inaugurato un periodo di rapido sviluppo

Al telegiornale, alla vigilia del 1 agosto, l’incontro collettivo di studio del Politburo ha parlato della difesa nazionale e dell’industria militare, proponendo per la prima volta “il collocare la difesa nazionale e la costruzione dell’esercito in una posizione più importante” e l’importanza di la costruzione dell’esercito è stata ulteriormente migliorata. Durante l’incontro, Xi Jinping ha anche sottolineato di garantire il raggiungimento dell’obiettivo dell’esercito secolare come previsto. Il Galaxy Securities Research Report ha sottolineato che, secondo la precedente spiegazione del portavoce del Ministero della Difesa Nazionale, l’obiettivo dei 100 anni include quattro aspetti: primo, l’integrazione e lo sviluppo della meccanizzazione, dell’informatizzazione e dell’intelligence, per prendere l’iniziativa nella rivoluzione militare mondiale; secondo, la teoria militare e l’esercito Modernizzazione delle organizzazioni, del personale militare e delle armi e delle attrezzature; terzo, sviluppo di alta qualità, migliorando l’efficienza operativa dei sistemi militari e l’uso delle risorse di difesa; quarto, il miglioramento simultaneo della difesa nazionale e della forza economica. Pertanto, l’obiettivo della secolare lotta militare è un insieme di obiettivi e un collegamento chiave nella realizzazione della nuova strategia “in tre fasi” per la difesa nazionale e la modernizzazione militare.

Secondo il CITIC Securities Research Report, il nostro esercito è ancora dotato di un gran numero di vecchie attrezzature e il numero e la struttura delle nuove attrezzature sono ancora molto indietro rispetto a quelle di potenze militari come gli Stati Uniti e la Russia. Sotto la guida di “un paese forte deve rafforzare l’esercito”, l’obiettivo di rafforzare l’esercito è salito a una nuova altezza strategica. Il nostro esercito accelererà lo sviluppo “compensativo” sotto la trasformazione della strategia di difesa nazionale. L’industria militare ha già una lunga – termine e una base relativamente definita per la crescita.

Elevata prosperità e vantaggi di valutazione, le istituzioni sono ottimiste sulle prospettive di mercato

Vale la pena notare che l’attuale boom dell’industria militare è stato ancora una volta verificato. Secondo un rapporto di “China Aviation News” del 30 luglio, il 21 luglio l’Aviation Industry Party Group ha tenuto una riunione speciale sull’analisi delle operazioni economiche per la prima metà del 2021. L’incontro ha annunciato che il gruppo dell’industria aeronautica ha raggiunto un anno dopo -anno di crescita del 26,1% del fatturato e 41,4 di crescita dell’utile su base annua nella prima metà del 2021. %, l’utile netto è aumentato del 44,7% su base annua. Inoltre, secondo le statistiche, al 30 luglio 10 società quotate nel settore dell’industria militare hanno pubblicato rapporti semestrali 2021 e gli utili netti delle 10 società quotate attribuibili alla loro casa madre hanno tutti registrato una crescita anno su anno o voltafaccia. A giudicare dall’attuale situazione di divulgazione, questa volta potrebbe diventare la migliore stagione di rapporti intermedi nella storia.

Con la continua performance del boom del settore, il rapporto di allocazione istituzionale è stato rapidamente ripristinato nel secondo trimestre. Secondo Tianfeng Research, entro la fine del secondo trimestre, il valore di mercato totale delle azioni dell’industria militare dei fondi attivi ha raggiunto 88,749 miliardi di yuan, pari al 3,12% di tutte le partecipazioni in fondi attivi, e il rapporto di sovrappeso è stato dello 0,59%. Allo stesso tempo, il valore di mercato totale dei fondi attivi + passivi detenuti dall’industria militare nel 21Q2 ha raggiunto 115,737 miliardi di yuan, pari al 3,27% delle partecipazioni totali del fondo, e il rapporto di sovrappeso è stato dello 0,74%.

Tianfeng Securities ritiene che il settore dell’industria militare continuerà a diventare il settore preferito dell’allocazione istituzionale in un contesto di elevata prosperità. La ricerca sugli investimenti nell’industria militare è entrata pienamente nell’era degli investimenti fondamentali. Allo stesso tempo, le aziende della catena industriale hanno iniziato a appaiono indicatori di tendenza del settore verificabili e prevedibili Le persone iniziano ad avere le basi per investimenti di valore a lungo termine nelle industrie di precisione. Per le prime dieci società con partecipazioni istituzionali, le istituzioni rappresentano oltre il 10% delle azioni in circolazione e alcune società hanno raggiunto oltre il 15%.È apparsa la tendenza delle partecipazioni centralizzate degli oligarchi nel sotto-settore track.

CITIC Securities ha dichiarato che l’industria militare ha ancora un supporto agli ordini almeno alla fine del 14° piano quinquennale. Dalla relazione semestrale, si prevede che l’elevata crescita dei titoli core si materializzerà gradualmente. Allo stesso tempo, ci saranno più dati per verificare l’attuazione di contratti a lungo termine e il sistema di valutazione del settore seguirà cambiamenti significativi. L’industria militare, come i semiconduttori e la nuova energia, è sulla buona strada ed è in linea con gli orientamenti politici a lungo termine.Tuttavia, la valutazione 2022 della maggior parte degli obiettivi principali è solo di circa 30 volte, il che ha un buon rialzo e una buona sicurezza margine.

