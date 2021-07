Il settore turistico europeo è in ripresa. Vale la pena provare questi due titoli. – Shareandstocks.com

Mentre i paesi allentano le restrizioni, supportati dal successo del programma di vaccinazione contro il Covid-19 e dal calo dei tassi di infezione, riprenderà il turismo europeo.

Sebbene le varianti di Covid e l’indebolimento della fiducia dei consumatori non significhino nulla di certo-Kokkari, un pittoresco villaggio sul mare sull’isola greca di Samos Insolitamente tranquillo In questo periodo dell’anno, le opportunità per gli investitori in Europa sono Hotel, Le società di autonoleggio e gli operatori aeroportuali hanno forti modelli di business pre-pandemia e hanno resistito alla prova del Covid con solide condizioni finanziarie.

Il rimbalzo sarà la chiave per la salute economica di alcuni paesi. Il turismo rappresenta quasi il 15% del PIL della Spagna e la Grecia rappresenta oltre il 20% del PIL. L’economista di HSBC Chris Hare ha affermato che sebbene l’industria del turismo nell’Europa meridionale quest’anno dovrebbe essere superiore al 2020, sarà comunque inferiore del 50% al 60% rispetto al livello del 2019. Ha stimato che l’industria del turismo di quest’anno potrebbe contribuire con uno o più due La percentuale si riferisce al PIL dei paesi dell’Europa meridionale. Leggi di più sul ritorno dell’Europa Una storia di recupero migliore è avvenuta nel Nord Europa. Sebbene non sia così popolare come la Francia e l’Italia meridionale, il calo del turismo nei paesi nordici è stato minore. Gli ultimi dati di Eurostat mostrano che da aprile 2020 a marzo 2021 il numero totale di pernottamenti turistici in Danimarca è diminuito solo del 36%, mentre Norvegia e Svezia sono diminuite di circa il 40%. Una gemma nascosta è Scandic Hotel Group (Codice stock: SHOT.Sweden), che gestisce una rete di 280 hotel nella regione nordica, in Germania e nel Regno Unito Deutsche Bank prevede che le azioni Scandic potrebbero salire dai recenti 35,38 SEK (4,70 USD) a 40 SEK (4,70 USD) a causa delle riduzioni permanenti degli affitti delle proprietà in affitto e di un rimbalzo della domanda di hotel. Jamie Rollo, analista di Morgan Stanley, stima che il prezzo delle azioni di Scandic sia 15,3 volte gli utili previsti nel 2023. Scandic ha dichiarato in una dichiarazione di giugno che da aprile “a causa del graduale allentamento delle restrizioni relative alla pandemia di Covid-19, la domanda di hotel in tutti i mercati è aumentata. I viaggi di piacere nazionali sono aumentati in tutti i mercati”. Un’altra promettente Europa Gioco di recupero da viaggio Con sede a Francoforte Aeroporto di Francoforte (FRA.Germania). Sebbene sia attivo in 31 aeroporti in tutto il mondo, la maggior parte delle sue entrate annuali proviene dall’Europa. Il suo core business è Fraport, che ha rappresentato il 51,8% delle vendite del gruppo nel 2019. Nel 2020, la Germania ha rappresentato il 73% delle attività dell’aeroporto di Francoforte. Francoforte ha trasportato 70,6 milioni di passeggeri nel 2019, scesi a 18,8 milioni entro il 2020, ed è un hub per 100 compagnie aeree. Fraport ha dichiarato in un rapporto finanziario di maggio che nei primi tre mesi del 2021, il traffico passeggeri di Francoforte è diminuito del 77,6% su base annua a poco meno di 2,5 milioni di passeggeri. Rispetto al primo trimestre del 2019, il calo è stato ancora maggiore (83,2%), che dovrebbe beneficiare del rimbalzo del turismo. Ci sono altri catalizzatori. L’aeroporto di Francoforte ha negoziato con le compagnie aeree per aumentare le tasse aeroportuali dell’aeroporto di Francoforte e mirerà a ridurre le lunghe code solitamente richieste durante i controlli di sicurezza pre-pandemia costruendo una nuova hall e passaggi aggiuntivi nel Terminal 1. Il CEO Stefan Schulte ha dichiarato in un discorso a giugno che Fraport Service Global ha “sfruttato la crisi per diventare più snella, più efficiente e quindi più competitiva”. Chu ha un rating buy e un target price di 74 euro (88,25 dollari USA).Il prezzo delle azioni di Fraport AG è aumentato del 19,1% quest’anno a un recente 58,80 euro, davanti ai suoi concorrenti Aeroporto di Parigi (ADP.Francia) è aumentato del 4%. Frankfurt Airport Services Global ha dichiarato in una dichiarazione di maggio che si aspetta che le entrate del gruppo raggiungano circa 2 miliardi di euro nel 2021, con un aumento del 19,7% da 1,67 miliardi di euro nel 2020, ma del 46% in meno rispetto ai 3,7 miliardi di euro del 2019. e-mail: editors@barrons.com





