Il sondaggio ha rilevato che la maggior parte dei newyorkesi vuole che il Governatore Cuomo si dimetta dopo l’indagine sulle molestie sessuali Reuters

Dopo che il procuratore generale dello Stato Letitia James ha annunciato i risultati martedì, Cuomo ha dichiarato in una dichiarazione video https://www.governor.ny.gov/news/video-audio-rush-transcript-governor-cuomo-responds-independent- reviewer -Riferisce che non ha intenzione di dimettersi e nega la sua cattiva condotta.

New York (Reuters)-Un sondaggio marista di mercoledì ha mostrato che circa il 59% dei newyorkesi credeva che un’indagine indipendente avesse scoperto che il governatore Andrew Cuomo aveva violato la legge palpeggiando e baciando 11 donne o dopo aver fatto commenti suggestivi, circa il 59% dei New York Gli abitanti di York pensano che dovrebbe dimettersi.

© Reuters. Foto del file: Il governatore di New York Andrew Cuomo tiene una conferenza stampa il 2 giugno 2021 a Manhattan, New York City, New York, USA. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.