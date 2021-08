Il SSN si prepara a lanciare il vaccino nei bambini di 12-15 anni

I ministri hanno chiesto al SSN di iniziare i preparativi per il lancio del vaccino contro il Covid-19 a tutti i bambini dai 12 ai 15 anni da settembre, in attesa dell’approvazione dei consulenti scientifici del governo.

Secondo le attuali linee guida, i giovani di età compresa tra 16 e 17 anni in tutto il Regno Unito e le persone di età compresa tra 12 e 15 anni con sistema immunitario soppresso, gravi difficoltà di apprendimento o persone che vivono con gruppi ad alto rischio possono ricevere iniezioni di coronavirus.

Il Comitato congiunto per la vaccinazione e l’immunizzazione, che consiglia il governo, non ha ancora fornito una guida formale sulla vaccinazione di tutti i bambini di età compresa tra 12 e 15 anni.

Tuttavia, i risultati dell’agenzia di regolamentazione britannica hanno dimostrato che Agenzia di regolamentazione dei farmaci e dei prodotti sanitari, E ha concluso che il vaccino BioNTech/Pfizer può essere utilizzato in sicurezza nei bambini di età compresa tra 12 e 15 anni. All’inizio di questo mese, il regolatore ha anche confermato che il vaccino Moderna è sicuro per i bambini dai 12 ai 17 anni.

Il dipartimento della salute ha dichiarato sabato che in preparazione all’annuncio di JCVI di un vaccino per le persone di età superiore ai 12 anni, il NHS England adotterà una serie di misure, come trovare personale aggiuntivo per fornire vaccinazioni nelle scuole e rilasciare materiale di formazione per i vaccinatori del NHS.

Temendo che i genitori approvino la fornitura del vaccino Covid-19 ai bambini di età inferiore ai 18 anni nell’ambiente scolastico, il dipartimento ha anche confermato che se il vaccino verrà introdotto nella scuola, “vedrà il consenso del genitore”. o badante”.

Allo stesso tempo, in caso di lancio dal 12 al 15, la scuola sarà tenuta a fare delle concessioni per facilitare l’assegnazione, inclusa la possibilità di vaccinare i bambini durante il loro tempo libero.

Prima dell’annuncio, le persone erano sempre più preoccupate per la distruzione dell’istruzione dei bambini causata dalla pandemia prima del nuovo anno scolastico che inizia il mese prossimo.

esistere Intervistato da “Financial Times”, Il segretario all’Istruzione Gavin Williamson ha affermato che il governo spera di espandere la vaccinazione dei bambini in età scolare e promette di ridurre le interferenze scolastiche.

Il ministro della Sanità Sajid Javid ha elogiato il piano di vaccinazione del Regno Unito, che Circa il 78% della popolazione del Regno Unito Da quando la promozione è iniziata nel dicembre 2020, i bambini di età superiore ai 16 anni sono stati completamente vaccinati.

“Lo straordinario programma di vaccini sta costruendo una linea di difesa in tutto il Paese. Salvato più di 105.000 vite Ed ha evitato che più di 82.100 persone venissero ricoverate in ospedale”, ha detto.

Ha aggiunto: “Durante la pandemia, il governo ha pianificato in anticipo in modo da poter rispondere alle mutevoli circostanze e agire rapidamente per fornire vaccini salvavita a coloro che ne hanno più bisogno”. “Ecco perché sto aspettando. Le ultime raccomandazioni di JCVI per le persone di età compresa tra 12 e 15 anni, ho chiesto al servizio sanitario nazionale di prepararsi, se necessario, a introdurre i vaccini in questo gruppo”.

Il dipartimento della salute ha anche affermato che il governo sta continuando a Programma di potenziamento del vaccinoPer garantire che le persone più vulnerabili al Covid-19 siano protette dal coronavirus prima dell’inverno.