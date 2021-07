Il Sudafrica calcola il costo dei peggiori disordini dall’apartheid

La scorsa settimana, le rovine bruciate di un magazzino della catena del freddo stavano ancora fumando e un fumo denso si è alzato da Hamasdale nella periferia occidentale di Durban, che è il nuovo centro logistico promesso dal Sudafrica.

Dopo il peggior saccheggio nella democrazia dell’apartheid pochi giorni dopo, ogni carne che non è stata rubata marcirà all’interno.

Dopo che l’ex presidente Jacob Zuma è stato condannato al carcere per non aver partecipato a un’indagine per corruzione, è scoppiata un’enorme agitazione civile, che ha inferto un duro colpo alla provincia di KwaZulu-Natal. È stata la base di supporto di Zuma per molto tempo. Durante la settimana di violenze, più di 330 persone sono morte in tutto il Paese, terminata quando l’esercito è sceso in piazza.

Non c’è impatto economico più evidente di Hamasdale.I saccheggiatori stanno prendendo di mira alcuni dei numerosi magazzini al dettaglio e produttori lungo l’autostrada principale da Johannesburg al più grande porto container di Durban in Africa.Il percorso si estende per miglia.

Da quando Cyril Ramaphosa è entrato in carica nel 2018, si è impegnato a invertire l’economia stagnante e nutre grandi speranze per il rilancio della regione. “C’è un vero slancio positivo. Si stanno creando opportunità di lavoro”, ha detto un dirigente che ha chiesto di non essere nominato.

Gruppi imprenditoriali come la South African Homeowners Association e South African Business Leaders hanno avvertito che questo futuro è ora a rischio. Il costo stimato del PIL della provincia, in termini di perdite di inventario, perdite di proprietà e perdite di esportazione, è di circa 20 miliardi di rand (1,4 miliardi di dollari USA). Il prodotto interno lordo del Sudafrica lo scorso anno è stato di circa 300 miliardi di dollari.

I ladri scappano da un negozio Nike a Durban Springfield Value Center © STR/EPA-EFE/Shutterstock

Secondo le organizzazioni del settore, alcune aziende potrebbero impiegare anni per ricostruirsi. KwaZulu-Natal (KZN) e Gauteng, il centro economico del Sudafrica, anch’esso violentemente attaccato, rappresentano la metà del PIL del paese e quasi la metà della popolazione del paese. Il porto di Durban gestisce il 70% delle importazioni del paese ed è la porta d’ingresso per l’Africa meridionale.

“Attualmente è difficile valutare il costo totale dei disordini, perché alcune aree sono ancora instabili, soprattutto in KZN. Tuttavia, la perdita di KZN potrebbe superare i 20 miliardi di rand e il costo del Paese è molto probabile [to be] A nord di 50 miliardi di rand”, ha detto l’economista indipendente Thabi Leoka. “A parte la perdita di vite umane, la perdita più grande è che molte persone perdono il lavoro perché il loro posto di lavoro non esiste più. “

Rispettati

KwaZulu-Natal ha a lungo simboleggiato due Sudafrica: uno è l’investimento nella logistica ad alta tecnologia e nella creazione di posti di lavoro, e l’altro è la strada fatiscente e accidentata fuori dal parco commerciale.

Le proteste iniziate con l’incendio e il saccheggio di camion si sono rapidamente evolute in attacchi alla catena di approvvigionamento alimentare, compresi supermercati, magazzini e imballaggi alimentari. Ramaphosa ha detto questa settimana ai leader aziendali che la distruzione deliberata di tali investimenti è al centro dei disordini, che fa parte di un piano per “indebolire l’economia, causare instabilità sociale e indebolire gravemente – persino espellere – le democrazie.

I disordini riflettono anche la disperazione delle persone per anni di disoccupazione e fame che sono stati esacerbati dalla pandemia. “Questo non è un problema di Zuma, è una bomba a orologeria”, ha detto Thapelo Mohapi, portavoce del movimento di Durban Abahlali base Mjondolo, che rappresenta i residenti delle baracche.

Mohapi ha affermato che nell’area del Parco Umgeni di Durban, uno di questi insediamenti si trova sotto sobborghi e magazzini alberati, ma “le persone stanno persino cucinando piante selvatiche in isolamento”. Mentre i disordini si diffondevano, “la gente mangiava e diceva: ‘Non so chi sia Zuma’”.

La polizia ispeziona le auto alla ricerca di beni rubati ad Hamasdale ©Rogan Ward/Reuters



Ha aggiunto che anche se alcune persone hanno preso il cibo, “i sostenitori di Zuma sono andati a bruciarlo”. In un enorme magazzino a Cato Ridge vicino a Hammarsdale, centinaia di persone hanno sfondato recinzioni, aperto porte e derubato televisori Samsung e altri beni. Gli osservatori hanno affermato che gli agenti di polizia che avevano esaurito i proiettili di gomma erano rimasti a guardare. Un dirigente ha detto che i lavori di bonifica sono in corso, e il magazzino resterà e “alzerà bandiera”, ma la sicurezza è più alta.

Sebbene la logistica sia stata riaperta dopo che l’esercito e la polizia hanno assicurato le vie di rifornimento, molte persone non hanno ancora entrate per acquistare cibo a sufficienza. All’inizio del 2021, il tasso di disoccupazione nazionale ha appena superato il 32%. Quasi il 48% dei neri sudafricani e il 74% dei giovani.

Le rivolte hanno impedito a molte persone di ottenere cibo a prezzi accessibili. La società ha dichiarato che quasi 120 supermercati ShopRite in Sud Africa (circa uno su dieci) sono stati licenziati o derubati. Il più grande droghiere africano ha aggiunto di essere “impegnato a ricostruire e riprendere le operazioni il più rapidamente possibile”.

Una donna impila scatole di frutta e verdura fresca. Le rivolte hanno impedito a molte persone di accedere a cibo a prezzi accessibili © Rajesh Jantilal/AFP/Getty

Anche prima della violenza di questo mese, il mix di violenza politica e criminale aveva sconvolto l’economia di Durban. Gli attivisti affermano che alcuni funzionari dell’African National Congress e gruppi criminali al potere si sono uniti per proteggere il racket, chiedendo alle aziende di fare concessioni o agire, e poi lottare per il bottino e spesso uccidere persone. Gli organizzatori di Abahlali sono stati minacciati per aver protestato contro la corruzione dell’ANC.

Al momento, è preoccupante se gli investitori riconsidereranno i loro piani. “È molto triste”, ha detto Musa Mkhize, membro della circoscrizione locale dell’ANC, dei recenti disordini. “Questo è un ottimo campo industriale.”

Rispettati

Ha detto che sono in gioco migliaia di posti di lavoro. “Questo è un brutto campanello d’allarme, ma proteggiamo questi investimenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7…[They are]Aiuta a portare i bambini a scuola e a mettere il cibo in tavola. .. Il 70% dei dipendenti di queste aziende proviene da questo settore. “

Non essendo riuscita a fermare la rapina in primo luogo, la polizia ha fatto irruzione nelle città e nei villaggi per recuperare gli oggetti saccheggiati, spegnendo i frigoriferi per le telecamere come se fossero droghe di alto valore. Ma Mohapi ha detto che tutte le cose che la polizia può sequestrare da baraccopoli come Umgeni Park sono “pollo, polvere pressata, riso e pannolini”. “Niente frigorifero.”