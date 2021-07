Il tasso di crescita dell’attività industriale cinese a luglio è il più lento da febbraio 2020 Reuters

Le inondazioni record nella Cina centrale potrebbero anche aver messo sotto pressione le attività commerciali a luglio e il governo ha adottato misure per limitare la produzione di acciaio per ridurre le emissioni.

Il paese sta anche lavorando per contenere l’epidemia di una nuova variante delta più contagiosa di COVID-19 nella città orientale di Nanchino. Gli analisti affermano che l’atteggiamento di tolleranza zero della Cina potrebbe comportare significativi rischi al ribasso per l’attuale ripresa economica.

Per rilanciare il rallentamento dell’economia, la People’s Bank of China (PBOC) ha abbassato il coefficiente di riserva obbligatoria (RRR) della banca a metà luglio, rilasciando circa 1 trilione di RMB (154 miliardi di dollari) di liquidità a lungo termine, il che ha scioccato il mercato.

Un funzionario del National Bureau of Statistics ha dichiarato in una dichiarazione che il sottoindice della produzione PMI è sceso a 51,0 da 51,9 di giugno, indicando la manutenzione delle attrezzature e condizioni meteorologiche estreme. Il nuovo sottoindice degli ordini è sceso da 51,5 a 50,9, riflettendo il rallentamento della domanda.

un dipendente lavora alla linea di produzione di Octillion, un produttore di batterie per veicoli elettrici (EV) a Hefei, nella provincia di Anhui, in Cina, il 30 marzo 2021.

