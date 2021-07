Il tasso di crescita economica della Cina nel secondo trimestre è inferiore alle attese Reuters

(Reuters)-Il tasso di crescita economica della Cina nel secondo trimestre è stato più lento del previsto a causa del rallentamento delle attività manifatturiere, dell’aumento dei costi delle materie prime e della nuova epidemia di COVID-19 che ha messo sotto pressione lo slancio della ripresa.

I dati ufficiali rilasciati giovedì hanno mostrato che il prodotto interno lordo (PIL) per il trimestre da aprile a giugno è cresciuto del 7,9% su base annua, inferiore alla crescita dell’8,1% prevista da Reuters in un sondaggio di economisti.

Rispetto all’espansione record del 18,3% tra gennaio e marzo, la crescita è rallentata in modo significativo, quando il tasso di crescita su base annua è stato gravemente distorto dalla flessione causata dal COVID nel primo trimestre del 2020.

punto chiave

* PIL T2 a/a +7,9% (previsione +8,1%, T1 +18,3%)

* PIL del secondo trimestre 1,3% t/q/adj (previsione +1,2%, correzione del primo trimestre +0,4%)

* La produzione industriale a giugno è aumentata dell’8,3% su base annua (f’cast +7,8%, maggio +8,8%)

* Le vendite al dettaglio di giugno sono aumentate del +12,1% su base annua (f’cast +11,0%, maggio +12,4%)

* Gli investimenti in immobilizzazioni del primo semestre sono aumentati del +12,6% su base annua (f’cast +12,1%, +15,4% da gennaio a maggio)

commento:

XING ZHAOPENG, STRATEGICO SENIOR DELLA CINA, ANZ, SHANGHAI

“A causa dell’epidemia di COVID-19 nel mercato dello Xinfadi di Pechino nel giugno dello scorso anno, questi dati sono stati principalmente guidati dal basso effetto base.

“Sulla base della situazione attuale, se i politici non intervengono, i dati sul PIL del quarto trimestre potrebbero non rientrare nell’intervallo ragionevole a causa dei brillanti dati del quarto trimestre dello scorso anno.

“Dato che questi fattori incidono principalmente sul lato dell’offerta, mi aspetto che il governo introduca misure di allentamento mirate”.

GARY NG, economista, Asia Pacifico, NATIXIS, Hong Kong

“Il PIL cinese nel secondo trimestre mostra che il rimbalzo ciclico dell’epidemia ha raggiunto il picco, lo slancio diventerà più normale in futuro e torneranno più fattori strutturali.

“Certo, una preoccupazione è che se guardiamo alla crescita del reddito delle famiglie, è ancora leggermente al di sotto della crescita economica, quindi potrebbe esercitare una certa pressione sui consumi. In termini di investimenti, il rallentamento è sostanzialmente maggiore rispetto a quello di giugno. I dati si basa principalmente sull’effetto base. , Ma un altro punto è… In realtà, anche l’emissione di titoli di stato locali è diminuita, il che significa che anche la spesa per le infrastrutture potrebbe rallentare.

“Se guardiamo all’operazione MLF (oggi), la People’s Bank of China ha parzialmente superato i 100 miliardi di yuan (RMB)… Penso che questo sia un segnale: sì, il tono della politica monetaria diventerà più morbido, ma A molta liquidità non entrerà nel mercato.Penso che la chiave sia…soprattutto in agosto e novembre, quanto MLF sarà effettivamente rinnovato dalla People’s Bank of China, perché questo avrà un impatto importante sul grado di cambiamenti nella politica monetaria della People’s Bank of China. policy.”

LOUIS KUIJS, Capo del Dipartimento di Economia Asiatica, Oxford School of Economics, Hong Kong

“Recentemente abbiamo abbassato le nostre previsioni di crescita del PIL per il 2021 dall’8,9% all’8,4% per riflettere la recente debolezza. Tuttavia, prevediamo che la crescita acceleri nella seconda metà dell’anno. I consumi delle famiglie dovrebbero essere sostenuti da maggiori vaccinazioni e investimenti aziendali e profitti rimbalzerà. .”

“Prevediamo che il rimbalzo del momentum nella seconda metà dell’anno consentirà ai responsabili politici di continuare a normalizzare ampiamente le politiche macro. In effetti, riteniamo che la recente riduzione del coefficiente di riserva sui depositi non indichi un cambiamento nell’allentamento monetario. A allo stesso tempo, l’inflazione PPI L’aumento potrebbe essere giunto al termine.”

Zhu Chaoping, Global Market Strategist, JP Morgan Asset Management, Shanghai

“In generale, l’economia cinese dovrebbe intraprendere un percorso di ripresa e l’obiettivo del tasso di crescita annuo del 6% è stato raggiunto. Tuttavia, il calo della domanda interna e i rischi strutturali sono preoccupanti. Con le politiche del governo, la crescita del credito a lungo termine è ancora debole, controllando la leva e stabilizzando le bolle immobiliari. Le incertezze nella regolamentazione del mercato possono anche pesare sul sentimento di consumatori e investitori a breve termine. Tuttavia, sebbene la forte crescita delle esportazioni non sembri sostenibile, l’elasticità della domanda esterna può aiutare a compensare alcune pressioni interne e sostenere la crescita complessiva.

“In termini di risposta politica, la banca centrale ha annunciato la scorsa settimana che abbasserà il coefficiente di riserva sui depositi di 50 punti base come misura di messa a punto. Ciò potrebbe aiutare a liberare 1 trilione di yuan di fondi per prestiti bancari e ridurre i costi di finanziamento delle banche del 13 miliardi di yuan all’anno. Tuttavia, 1 trilione di RMB è ancora molto al di sotto del fondo multilaterale di 4,15 trilioni di RMB dovuto nella seconda metà del 2021, il che indica che il taglio dell’RRR è una misura strutturale per stimolare i prestiti a lungo termine alle piccole e medie imprese , piuttosto che un drastico cambiamento nella politica monetaria cinese. Zhou, il premier cinese Li Keqiang ha ribadito che il governo non inietterà troppa liquidità nell’economia. La People’s Bank of China ha anche sottolineato che il taglio del RRR è solo una parte della normalizzazione del contesto politico, che riflette l’intenzione dei responsabili politici di gestire le aspettative del mercato per un forte stimolo”.

WOEI CHEN HO, economista, United Overseas Bank, Singapore

“Queste cifre sono leggermente inferiori alle nostre aspettative e aspettative del mercato, (ma) penso che lo slancio sia piuttosto forte.

“Dai dati economici mensili di giugno, abbiamo visto un rallentamento delle vendite al dettaglio, della produzione industriale e degli investimenti fissi da maggio, ma dalle aspettative del mercato queste cifre sono migliori del previsto. In particolare, le vendite al dettaglio sono aumentate abbastanza bene. Notevole .” Strong-questo è abbastanza incoraggiante.

“Tuttavia, la nostra crescita rallenterà rispetto allo scorso anno. Ci aspettiamo che la crescita rallenti intorno al 6% nella seconda metà dell’anno.

“Ciò che ci preoccupa di più è la ripresa irregolare che abbiamo visto finora. Per la Cina, la ripresa dei consumi interni è molto importante… Le vendite al dettaglio sono state piuttosto forti questo mese, il che potrebbe alleviare alcune preoccupazioni”.

sfondo:

* L’economia cinese si sta riprendendo dal secondo trimestre dello scorso anno, grazie alla forte domanda estera per le sue esportazioni, ma a causa dell’aumento dei costi delle materie prime e della carenza di approvvigionamento, le attività manifatturiere hanno rallentato e la crescita sta perdendo slancio.

* La banca centrale ha affermato che ridurrà la quantità di contanti che le banche devono detenere come riserve, anche se i politici hanno ridotto le misure di stimolo guidate dalla pandemia per controllare il debito e i rischi finanziari.

* La velocità con cui l’economia cinese si è ripresa dallo shock del coronavirus dello scorso anno ha sorpreso molte persone, soprattutto perché i politici hanno dovuto affrontare il commercio e altre tensioni nelle relazioni sino-statunitensi-il PIL si è contratto del 6,8% nel primo trimestre del 2020. È stato il primo contrazione dallo scorso anno, almeno quando è iniziato il record trimestrale ufficiale nel 1992.

* Da allora, ha ottenuto un rimbalzo significativo e un rimbalzo a un ritmo più rapido, in parte a causa delle rigorose misure di blocco per contenere il nuovo coronavirus, apparso per la prima volta in Cina alla fine del 2019.

* Sebbene ci siano stati casi sporadici di COVID-19 in alcune città, la ripresa è guidata da forti esportazioni poiché le fabbriche competono per completare gli ordini all’estero e i consumi rimbalzano costantemente.

* Il governo cinese ha introdotto una serie di misure di sostegno, tra cui l’aumento delle spese fiscali, gli sgravi fiscali, la riduzione dei tassi di interesse sui prestiti e dei coefficienti di riserva dei depositi bancari per rivitalizzare l’economia e sostenere l’occupazione.

* Man mano che l’economia riprende le sue basi, la Banca popolare cinese sta spostando la sua attenzione sulla riduzione della crescita del credito per aiutare a controllare il debito ei rischi finanziari, ma agisce ancora con cautela per non minare la ripresa.

* Le autorità sono particolarmente preoccupate per i rischi finanziari connessi al mercato immobiliare surriscaldato e hanno chiesto alle banche di tagliare i loro libri di prestito quest’anno per prevenire bolle patrimoniali.