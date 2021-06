Il tasso di inflazione nel Regno Unito sale al 2,1% e supera l’obiettivo della Banca d’Inghilterra

L’inflazione nel Regno Unito è aumentata di nuovo il mese scorso, superando le aspettative degli economisti e gli obiettivi della Bank of England, poiché la graduale riapertura delle misure di blocco ha fatto salire i prezzi di abbigliamento, carburante e pasti nei ristoranti e nei bar.

Secondo i dati diffusi mercoledì dall’Ufficio nazionale di statistica, i prezzi dei prodotti al consumo sono aumentati del 2,1% nell’anno fino a maggio, dall’1,5% di aprile. L’aspettativa di consenso è dell’1,8%.

Gli economisti stanno monitorando gli aumenti dei prezzi: il tasso di inflazione è sceso a un minimo dello 0,2% la scorsa estate, ma ha accelerato con l’apertura dell’economia.

Gli aumenti previsti dei prezzi della benzina e dell’elettricità significano che l’inflazione CPI è raddoppiata ad aprile, in linea con le aspettative degli economisti che supereranno l’obiettivo del 2% della Banca d’Inghilterra entro la fine dell’anno.

Tuttavia, l’aumento di maggio è ancora più sorprendente e potrebbe intensificare la pressione sulla banca centrale affinché agisca per frenare gli aumenti dei prezzi.

Il mese scorso il governatore della Banca d’Inghilterra Andrew Bailey ha dichiarato che se gli aumenti dei prezzi sembrano continuare a superare l’obiettivo, non esiterà a inasprire la politica monetaria, molto probabilmente alzando i tassi di interesse dall’attuale 0,1%.

L’aumento del mese scorso è stato trainato da abbigliamento, carburante per auto, forniture per l’intrattenimento e cibo in bar, ristoranti e pub, poiché le aziende hanno aumentato i prezzi per i clienti che vogliono sfruttare appieno le restrizioni più flessibili.

Sono stati parzialmente compensati dal calo degli alimenti e delle bevande analcoliche.