Il team britannico utilizza il lato NFT per servire i Giochi Olimpici CoinQuora

Inoltre, come annunciato dal team, questa versione coinciderà con le imminenti Olimpiadi estive di Tokyo. Anche il fornitore commerciale Tokns entrerà a far parte della joint venture. Fornirà ai fan nuovi modi per partecipare e interagire con la squadra. Di fatto,…

Il team ha lavorato con Ben Sherman per lanciare la propria serie di token insostituibili. Il loro obiettivo è attirare i fan in modi nuovi durante le Olimpiadi.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.