Il team del gasdotto tenta di trasformarsi attraverso la cattura del carbonio

L’industria statunitense degli oleodotti e dei gasdotti è alla ricerca di nuove opportunità per posare l’acciaio nel sottosuolo e convogliare l’anidride carbonica prodotta dalla combustione di combustibili fossili.

Il settore energetico midstream si è scontrato con gli attivisti del clima che si sono opposti all’uso di progetti di gasdotti come infrastrutture per bloccare le emissioni di gas serra. Wall Street sta spingendo l’industria a mostrare come si adatterà alle esigenze di un mondo a basse emissioni di carbonio.

In risposta, l’operatore del gasdotto ha sottolineato il loro potenziale come collegamento Cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) in cui le emissioni di anidride carbonica sono intrappolate in serbatoi sotterranei, dove possono rimanere lontane dall’atmosfera. Il gasdotto trasporterà l’anidride carbonica dalla canna fumaria industriale al serbatoio.

“Senza una cattura e uno stoccaggio del carbonio abbastanza estesi, è difficile vedere come vengono raggiunti gli obiettivi climatici”, ha detto recentemente agli analisti Steven Keane, CEO di Kinder Morgan, una delle più grandi società di gasdotti negli Stati Uniti. “Pensiamo di aver padroneggiato l’esperienza nelle condutture”.

Gli Stati Uniti hanno già circa 5.150 miglia (8.300 chilometri) di gasdotti per l’anidride carbonica. Rispetto alla rete nazionale di oleodotti e gasdotti, la rete è piccola, ma è la più grande del mondo.

Si riuniscono per lo più in Bacino Permiano Un giacimento petrolifero nel Texas occidentale in cui l’anidride carbonica viene iniettata nel pozzo per spremere i depositi di petrolio greggio ostinati.Il reddito deriva dalla vendita di gas naturale e dalla richiesta di autorizzazione federale Credito d’imposta Ogni tonnellata di carbonio nel sottosuolo vale 35 dollari.

Ma la crescita futura dipende da una diffusione più ampia. In alcuni casi, le condutture scaricheranno anidride carbonica da fonti di emissione come centrali elettriche, cementifici e raffinerie di petrolio e biocarburanti in luoghi sotterranei a centinaia di chilometri di distanza.

François Poirier, CEO della società di gasdotti TC Energy, ha recentemente dichiarato agli analisti che “l’aspetto fondamentale” dell’industria CCS è “la capacità di immagazzinare e trasportare molecole, che è ovviamente il nostro core business”. Annulla Trapezio XL Oleodotto greggio, l’obiettivo degli ambientalisti.

Le potenziali opportunità di business sono enormi. Un rapporto di luglio del Comitato per la qualità ambientale del governo Biden ha dichiarato che la scala dell’industria CCS è sufficiente per aiutare a realizzare il paese “Zero netto“Entro il 2050, le emissioni potrebbero richiedere 68.000 miglia di nuovi gasdotti di anidride carbonica ad un costo fino a 230 miliardi di dollari USA. Questo è più o meno lo stesso del chilometraggio dei gasdotti per combustibili liquidi costruiti negli Stati Uniti dal 2000, che è un periodo di boom per l’industria petrolifera.

Le condutture di anidride carbonica richiedono pareti più spesse rispetto alle tipiche condotte per petrolio e gas naturale per trasportare gas liquefatto condensato sotto forte pressione, il che limita le prospettive di retrofit a basso costo delle infrastrutture esistenti.

Al Monaco, amministratore delegato di Enbridge, una società di oleodotti canadese con grandi asset statunitensi, ha dichiarato agli analisti il ​​mese scorso: “Il capitale sarà grande ed è chiaro che saranno coinvolti attori delle infrastrutture esistenti come noi”.

L’industria midstream è sottoposta a una pressione tremenda e deve dimostrare di poter sopravvivere alla transizione verso combustibili più puliti. L’indice Alertian MLP, che replica la quota dei partner del gasdotto, è diminuito di circa il 43% negli ultimi cinque anni. Nello stesso periodo, il più ampio mercato azionario statunitense è più che raddoppiato.

Ci sono state false albe nella cattura del carbonio prima, principalmente perché i nuovi progetti non sono riusciti a fare soldi a causa dei costi elevati e della mancanza di incentivi finanziari per catturare il carbonio (come i prezzi del carbonio).

Ma molte persone stanno assistendo a un cambiamento nelle tendenze a Washington, dove la cattura del carbonio è uno dei rari progetti nell’agenda climatica del presidente Joe Biden che ha ricevuto un ampio sostegno bipartisan.

Lo scorso dicembre Legge sulle spese globali Nei prossimi anni verranno forniti all’industria almeno 6 miliardi di dollari.Il pacchetto infrastrutturale attualmente in fase di approvazione dal Congresso può fornire prestiti a basso interesse sostenuti dal governo per le infrastrutture di cattura del carbonio e accelerare l’approvazione di nuovi progetti.

Jesse Arenivas, capo del venture capital per la transizione energetica di Kinder Morgan, ha dichiarato al Financial Times: “La vera marcia qui oggi è l’economia”.

Il gestore del fondo BlackRock e la raffineria statunitense Valero stanno supportando una società chiamata Navigator CO2 Ventures, che ha proposto un sistema di tubazioni di 1.200 miglia per raccogliere il gas da impianti industriali come le raffinerie di etanolo e poi spedirlo in Illinois di un sito sotterraneo, mettendo in quarantena fino a 12 milioni tonnellate all’anno.

Molti ambientalisti vedono la CCS come una bufala dell’industria dei combustibili fossili e distraggono l’attenzione dall’espansione delle energie rinnovabili e di altre tecnologie a zero emissioni di carbonio. Il fallimento di progetti di alto profilo come Petra Nova ha accresciuto i sospetti: Petra Nova è una centrale elettrica a carbone dotata di CCS che è stata chiusa in Texas lo scorso anno. Questo progetto da 1 miliardo di dollari ha ricevuto una sovvenzione di 195 milioni di dollari dal governo degli Stati Uniti.

Arenivas di Kinder Morgan ha anche sottolineato che ci sono ritardi nell’approvazione del nuovo serbatoio, affermando che l’Agenzia per la protezione dell’ambiente potrebbe impiegare fino a cinque anni per approvarlo.

Ha aggiunto che il “movimento anti-oleodotto” negli Stati Uniti ha Imbrogliare Molti progetti petroliferi e del gas possono rappresentare una minaccia simile per i nuovi oleodotti di anidride carbonica su larga scala.

Tuttavia, sebbene Arrhenivas creda che la sua azienda costruirà più infrastrutture petrolifere e del gas in futuro, ha affermato che alla fine sarà “inevitabile” costruire più gasdotti per il trasporto di anidride carbonica e idrogeno rispetto ai combustibili fossili. “Credo che fornisca un’enorme storia di crescita”, ha detto.