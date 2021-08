Il tempo stringe per evitare “l’inferno sulla terra”

Share it

Una specie di Valutazione dei cambiamenti climatici di riferimentoLa dichiarazione di consenso di 234 scienziati internazionali rilasciata lunedì ha mostrato che anche se l’economia globale viene rapidamente decarbonizzata, il mondo deve affrontare un futuro terribile. La mancata riduzione sostanziale delle emissioni di gas serra porterà a quello che i climatologi chiamano “l’inferno sulla terra” entro pochi decenni.

Il severo avvertimento del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici non sorprende coloro che hanno osservato l’accumulo di prove di riscaldamento di origine antropica dall’ultimo rapporto dell’IPCC nel 2013. Nessuno penserebbe che questo rapporto sia troppo allarmista. Rappresenta le opinioni scientifiche tradizionali espresse più fortemente da alcuni climatologi.né Processo di scrittura IPCC lungo Consente all’autore di considerare pienamente gli ultimi segni del cambiamento climatico che potrebbero essere più rapidi di quanto la maggior parte dei modelli suggerisca: ondate di calore estremo, inondazioni catastrofiche e il rapido scioglimento del ghiaccio artico e del permafrost.

Il rapporto è frustrante da leggere, ma fornisce ai politici una scusa per alzare la mano e arrendersi. Mostra che le azioni intraprese da aziende e governi nel prossimo futuro avranno un impatto su diverse generazioni; alcuni degli effetti dei cambiamenti climatici, come l’innalzamento del livello del mare e lo scioglimento dei ghiacci polari, dureranno per centinaia di anni.

Nello scenario più ottimistico ma realizzabile dell’IPCC, la “riduzione immediata, rapida e su larga scala” delle emissioni limita l’aumento della temperatura globale a un picco di 1,6 °C superiore alla temperatura preindustriale poco dopo il 2050. Ciò aumenterà ulteriormente la frequenza e l’intensità degli eventi meteorologici distruttivi, come tempeste, siccità e ondate di calore, ma garantirà che la terra rimanga sostanzialmente vivibile. In scenari di emissioni molto elevate, il riscaldamento potrebbe raggiungere i 3°C entro il 2060 e i 5,7°C entro il 2100, minacciando la sopravvivenza della civiltà umana.

Il rapporto dovrebbe rafforzare la determinazione dei leader globali a concordare un percorso di vasta portata verso le emissioni nette zero al vertice COP26 di Glasgow a novembre. Molte persone, incluso il presentatore Boris Johnson, dovranno resistere alle pressioni politiche di coloro che sono ancora scettici sulla gravità del cambiamento climatico di fronte a tutte le prove o che vedono solo i costi economici a breve termine della decarbonizzazione.

Rispettati

Sebbene i sostenitori di un’azione forte tendano a enfatizzare la crescita economica che gli investimenti e l’innovazione portano sulla strada dello zero netto, non dovrebbero dipingere un quadro irrealisticamente ottimista. La riduzione delle attività ad alta intensità di carbonio comporterà anche problemi e costi reali, che richiedono un’adeguata compensazione.

Il rapporto dell’IPCC dovrebbe anche spingere gli ambientalisti ad abbandonare alcuni pregiudizi tradizionali, in particolare quelli contro il nucleare. Le centrali nucleari più piccole valgono l’investimento perché possono svolgere un ruolo nella generazione di elettricità senza emissioni di carbonio.

Potrebbe anche essere necessario ripensare l’atteggiamento della geoingegneria: utilizzare la tecnologia per raffreddare la terra rimuovendo l’anidride carbonica dall’atmosfera o riflettendo più energia solare nello spazio. Oltre alle preoccupazioni per la sicurezza e le conseguenze indesiderate, gli attivisti temono anche che la prospettiva di una riparazione tecnologica riduca la motivazione a risolvere il problema sottostante: stiamo emettendo troppi gas serra. Ma lo studio della geoingegneria sarà una degna misura preventiva.

Con un’emergenza climatica così grave incombente, il mondo non può escludere alcuna possibilità di diventare parte della soluzione. Tuttavia, come riconosciuto dall’IPCC, il modo principale per sfuggire all’inferno della terra deve includere la liberazione degli esseri umani dalla dipendenza dal carbonio.