Il tentativo della Cina di soffocare Bitcoin è fallito: ecco tre ragioni By Cointelegraph

In Elon Musk ha annunciato Tesla (NASDAQ: Tesla ) A causa dell’impatto ambientale del processo di mining, Bitcoin non sarà più accettato per il pagamento. Non è chiaro se la decisione della Cina sia stata influenzata o correlata alle osservazioni di Musk, ma questi eventi hanno senza dubbio avuto un impatto negativo.

Bitcoin (BTC) potrebbe aver subito il più grande attacco coordinato negli ultimi mesi, ma in questo caso la comunità degli investitori non si è arresa. La Cina ha vietato direttamente l’estrazione mineraria nella maggior parte delle aree dopo aver emesso un preavviso di due settimane ai minatori di BTC, il che ha comportato il più grande aggiustamento della difficoltà di estrazione dopo che il tasso di hash della rete è diminuito del 50%.

Dichiarazione di non responsabilità: Fusion Media desidera ricordare che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.