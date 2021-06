Il Tesoro del Regno Unito estende il divieto di sfratto delle imprese fino a marzo 2022

Il Dipartimento del Tesoro del Regno Unito ha esteso il divieto di sfratto delle imprese fino a marzo 2022 poiché il governo cerca di proteggere le imprese nelle fasi finali della pandemia di Covid-19.

I rivenditori britannici e altri inquilini commerciali hanno Ritardo nel pagamento di 6 miliardi di sterline di affitto Ciò è stato stabilito durante la crisi, poiché al pubblico è stato ordinato di rimanere a casa per tre blocchi separati.

Questa “bomba a orologeria del debito” ha sollevato preoccupazioni sul fatto che la risoluzione anticipata dell’ordine di sospensione comporterà la chiusura di migliaia di negozi poiché i proprietari richiedono il pagamento dell’affitto non pagato e intraprenderanno azioni legali per rivendicare l’affitto.

Ma il segretario capo del Tesoro Steve Barclays ha annunciato mercoledì pomeriggio che il divieto sarà esteso per altri nove mesi.

Barclays ha riconosciuto che le aziende devono affrontare sfide, soprattutto considerando l’estensione di un mese delle restrizioni esistenti sul coronavirus annunciate lunedì.

Il debito esistente accumulato durante la crisi sarà inizialmente “murato” per proteggere gli inquilini in difficoltà.

Barclays ha esortato gli inquilini e i proprietari a risolvere le controversie sul debito in modo indipendente, ma ha aggiunto che il governo legirerà in questa sessione del Parlamento per stabilire procedure di arbitrato vincolanti per i casi in cui non è possibile raggiungere un accordo.

Ha detto che se gli inquilini stanno facendo affari e commerciano, dovrebbero riprendere a pagare l’affitto in conformità con il contratto di locazione.

Allo stesso tempo, Barclays ha annunciato che avrebbe esteso il divieto solitario fino all’estate. “Chiusura petizione”In questo caso, la società in difficoltà è stata costretta a presentare istanza di fallimento.

Kate Nicholls, amministratore delegato dell’agenzia commerciale UKHospitality, ha dichiarato che “queste misure elimineranno la grave ombra che incombe sul settore alberghiero dall’inizio della crisi Covid 15 mesi fa”.

Ha aggiunto: “Alla fine, la crisi di sopravvivenza del settore alberghiero sembra aver raggiunto una giusta conclusione e ha aperto un percorso di ripresa per un settore che può aiutare l’economia nazionale a ripristinare la prosperità”.

La British Retail Association ha dichiarato che l’annuncio è stato “molto popolare” e “giusto in tempo” per un’industria che temeva un’ondata di procedimenti legali.

L’amministratore delegato di BRC Helen Dickinson ha dichiarato: “Siamo anche lieti di vedere che il governo ha adottato la nostra proposta di arbitrato vincolante nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo tra le parti”.

Nell’aprile di quest’anno, il governo ha chiesto prove su come risolvere il confronto tra inquilini e proprietari.

Rispettati

Ma Melanie Leech, amministratore delegato della British Real Estate Federation, che rappresenta i proprietari, ha affermato che i proprietari hanno fornito “milioni di sterline” agli inquilini più vulnerabili e che “non c’è motivo” per estendere la protezione.

Ha aggiunto: “Alla fine di questo mese dovrebbe essere emanata una legislazione per concentrarsi sulla protezione dei gruppi più vulnerabili e dovrebbe essere stabilito un chiaro percorso di uscita per far fronte agli affitti arretrati”.

Al contrario, Leach ha affermato che il rinvio “fornirà maggiori opportunità alle aziende ben capitalizzate che possono permettersi di pagare l’affitto ma si rifiutano di farlo”.

Dopo che il primo ministro Boris Johnson ha esteso la durata dell’attuale terzo blocco, il Dipartimento del Tesoro ha respinto le chiamate dei gruppi aziendali per adeguare altre misure di sostegno al Covid per aiutare l’azienda.

Aziende del settore, come Discoteche, teatri e festival musicali Dal momento che non saranno in grado di operare prima della fine di luglio, non prima di un mese rispetto a quanto originariamente previsto, hanno chiesto ulteriori soccorsi.

Ma il Ministero delle Finanze sta ancora spingendo per una riduzione dei piani di ferie e riduzioni dei tassi d’interesse aziendali il mese prossimo, e la fine di un piano per fornire garanzie statali per l’assicurazione del credito commerciale.