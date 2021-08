Il tiro di richiamo sembra inevitabile. Il mercato potrebbe aver fissato un prezzo.

Sembra ormai inevitabile la diffusa introduzione delle lenti booster Covid.

All’inizio di questa settimana, Israele è diventato il primo paese a lanciare il programma di richiamo e, secondo i rapporti, anche Germania e Regno Unito lanceranno Fornire una terza dose All’inizio del prossimo mese. Negli Stati Uniti, la Food and Drug Administration dovrebbe annunciare la sua strategia di rilancio entro poche settimane, Secondo il Wall Street Journal.

Le iniezioni intensificate in autunno garantiranno sicuramente la vendita del vaccino contro il Covid-19, ad esempio

Pfizer

e

Moderno,

Crescita continuaI paesi sembrano preferire i vaccini mRNA nei loro piani di potenziamento, il che è un vantaggio per Moderna e Pfizer.Quei vaccini che non sono ancora stati approvati, tra cui

Novax,

Ne trarrà anche beneficio.

Ma è tutto a prezzo?

Iscrizione alla newsletter Barron tutti i giorni Una newsletter mattutina su ciò che è necessario sapere il giorno prima, inclusi commenti esclusivi degli autori di Barron’s e MarketWatch.

Calcio moderno Aumentato di oltre il 140% A causa delle crescenti preoccupazioni per il Covid, entro tre mesi dai guadagni di giovedì.I partner per i vaccini di Pfizer

Tecnologia biologica

Finora quest’anno è vicino al 400%. Pfizer è aumentato del 13% nello stesso periodo.

L’attuale previsione di Pfizer sugli utili per azione nel 2022 è di 12,8 volte, molto al di sotto della sua media quinquennale di 19,4 volte l’utile per azione. D’altra parte, la valutazione di Moderna è 19,3 volte l’utile per azione nel 2022, che sembra molto alta. Moderna è un’azienda con un solo prodotto, con una capitalizzazione di mercato di 167 miliardi di dollari, quasi i due terzi di Pfizer. Alcune cose devono essere date.

Poiché la crescita delle vendite di vaccini è stata ampiamente digerita, gli investitori potrebbero dover cercare altri potenziali catalizzatori. Pfizer ha più prodotti in preparazione.

—Callum Keon

*** Ottieni un’anteprima giornaliera del mercato prima dell’apertura del mercato e ottieni i momenti salienti dopo la chiusura del mercato.Iscriviti alla newsletter di preparazione del mercato “Investor Business Daily” qui.

***

Amazon, Wells Fargo e BlackRock hanno ritardato i ritorni degli uffici, citando Delta Variant

Amazon, Wells Fargo e BlackRock si sono uniti alle aziende che hanno rinviato i piani per riprendere il lavoro faccia a faccia in risposta all’ondata di casi di coronavirus causati dalla variante Delta.

Amazon

Indica che i primi dipendenti dell’azienda a tornare in ufficio è 3 gennaio 2022. Esso ha Pianifica di tornare da tutti a settembre, Sebbene a giugno sia stato dichiarato che i dipendenti idonei possono lavorare in remoto parte del tempo.

banca FuGuo

e

Pietra nera

Entrambi hanno rimandato il rientro in ufficio ad ottobre, e Citando l’aumento dei casi di Covid-19BlackRock ha dichiarato in una nota che la variante Delta ha causato preoccupazioni, soprattutto per i dipendenti che hanno persone a carico che non hanno diritto alla vaccinazione.

Recensione del sito

piangere

Agli utenti viene chiesto di cercare le aziende attraverso le informazioni sui vaccini, come “prova della vaccinazione richiesta” o “tutti i dipendenti sono stati vaccinati”. Yelp dice che lo farà Adottare misure per proteggere l’azienda Dai commenti che criticano le precauzioni di salute e sicurezza legate alle epidemie.

Media di 7 giorni dei casi di coronavirus negli Stati Uniti Aumento del 43% La dottoressa Rochelle Varensky, direttore dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha affermato che il numero di ricoveri ha raggiunto 89.463 la scorsa settimana, il numero di ricoveri è aumentato del 41% e il numero di decessi è aumentato del 39%. Un terzo dei nuovi casi e dei ricoveri si è verificato in Florida e Texas.

Qual è il prossimo: Quando gli è stato chiesto cosa avrebbe detto ai governatori che hanno vietato di indossare maschere anche se il CDC raccomanda che tutti gli studenti, i docenti e il personale delle scuole K-12 dovrebbero indossare maschere, il Segretario all’Istruzione Miguel Cardona (Miguel Cardona) ha detto: “Non essere il motivo della chiusura delle scuole. I nostri figli ne hanno avuto abbastanza”.

—Janet H. Zhao

***

L’ufficio del bilancio del Congresso afferma che il disegno di legge sulle infrastrutture aumenterà il deficit

L’ufficio del bilancio del Congresso apartitico ha dichiarato che il disegno di legge sulle infrastrutture di quasi $ 1 trilione preso in considerazione dal Senato sarà Aumento di 256 miliardi di dollari USA Il deficit federale nei prossimi dieci anni solleva preoccupazioni sul fatto che il disegno di legge possa non ricevere i 10 voti repubblicani necessari per l’approvazione.

I legislatori hanno proposto Misure globali Il supporto per nuove spese di 550 miliardi di dollari, compreso l’uso di aiuti Covid-19 inutilizzati, che secondo i negoziatori coprirà completamente il costo. Il comitato fiscale misto imparziale ha dichiarato che queste normative fiscali aumenteranno $ 51 miliardi in 10 anni.

Il senatore Rob Portman (Ohio) ha accettato un emendamento per chiarire la sua ricerca di regole fiscali più severe Applicazione delle transazioni di criptovaluta, Richiedere ai broker di risorse digitali di segnalare i propri guadagni all’IRS. I requisiti proposti non si applicano alle persone che sviluppano tecnologia blockchain e portafogli.

Dopo il voto sulle infrastrutture, i Democratici del Senato sperano di approvare un Un pacchetto separato da 3,5 trilioni di dollari Le altre priorità economiche del presidente Joe Biden, tra cui l’assistenza all’infanzia, l’assistenza sanitaria, l’istruzione e le misure ambientali, hanno ricevuto la maggioranza semplice attraverso un processo chiamato risoluzione del bilancio.

La presidente della Camera Nancy Pelosi (democratica californiana) ha affermato che la Camera non prenderà in considerazione i progetti di legge sulle infrastrutture fino a quando il pacchetto da 3,5 trilioni di dollari non sarà approvato dal Senato. Rinviare l’approvazione finale Settimane. Alcuni democratici progressisti alla Camera dei rappresentanti hanno criticato le componenti del disegno di legge sulle infrastrutture.

Qual è il prossimo: Il disegno di legge sulle infrastrutture include la prima rete di stazioni di ricarica per veicoli elettrici negli Stati Uniti. Giovedì Biden ha annunciato l’obiettivo che entro il 2030, metà di tutte le nuove vendite di auto negli Stati Uniti saranno veicoli elettrici (compresi veicoli elettrici puri, a celle a combustibile e ibridi plug-in).

–Janet H. Zhao

***

La repressione della criptovaluta “Wild West” potrebbe sfidare Gensler della SEC

Questa settimana, il presidente della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti Gary Gensler ha chiesto di rafforzare la supervisione del trading di criptovalute, ma la sua missione deve affrontare compiti ardui da parte dell’industria, dei legislatori e persino di altre agenzie di regolamentazione.

I tori delle criptovalute vedono la regolamentazione come un modo per promuovere un’industria un tempo cupa Nel mainstreamIl prezzo della transazione Bitcoin di giovedì è stato di circa 39.0000 USD, inferiore al recente picco di 41.000 USD, ma non è terminato. Ethereum è aumentato del 5% a circa 2.800 dollari.

Gensler vuole il Congresso Stabilire un sistema di protezione degli investitori Utilizzato per le transazioni Bitcoin. Prima di ciò, Gensler deve utilizzare l’autorizzazione esistente della SEC, che è quella di supervisionare i beni definiti come titoli.

L’anno scorso, il La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti fa causa a Ripple Labs E due dirigenti hanno raccolto $ 1,3 miliardi attraverso la vendita di XRP e l’agenzia ha dichiarato che la criptovaluta avrebbe dovuto essere registrata. Gli scambi di criptovaluta più grandi hanno interrotto il trading di XRP.

Possono formarsi innovazioni crittografiche più recenti, come stablecoin e finanza decentralizzata, o DeFi La prossima ondata di obiettivi delle forze dell’ordine, Giornale di Wall Street Rapporto.

Qual è il prossimo: Bitcoin con un valore di mercato di oltre 700 miliardi di dollari USA è definito dalla Commodity Futures Trading Commission come un vecchio mercato di Gensler.L’ex presidente della CFTC Chris Giancarlo ha dichiarato su Twitter che solo un’agenzia ha esperienza nella regolamentazione e Questa non è la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

—Liz Moyer

***

Le azioni di Robinhood sono crollate del 28%

Mercato di Robinhood

Giovedì il mercato azionario ha continuato a salire. Il prezzo delle azioni dell’app di brokeraggio è crollato dopo che un documento ha mostrato che i primi investitori potrebbero vendere circa 98 milioni di azioni.

Il documento include più di una dozzina di azionisti, inclusa la società di private equity Andreessen Horowitz, che hanno ricevuto titoli convertibili che saranno convertiti in azioni ordinarie al termine dell’offerta pubblica iniziale della società.Tale Gli investitori possono vendere 98 milioni di azioni Nel corso del tempo, alla chiusura di giovedì, valeva quasi $ 5 miliardi.

Ci sono circa 720 milioni di azioni di Classe A in circolazione e circa 130 milioni di azioni di Classe B in circolazione. Le azioni di classe B hanno 10 voti per azione e le azioni di classe A hanno 1 voto per azione.inoltre Milioni di azioni Espresso in stock option e quote vincolate.

Robin Hood Il prezzo delle azioni è sceso del 28% Giovedì è salito a $ 50,97. Dalla sua quotazione iniziale il 29 luglio, il titolo è stato scambiato tra US $ 33,25 e US $ 85. Questa volatilità lo mette alla pari con il titolo di meme amato dagli investitori al dettaglio che utilizzano app come Robinhood. Venerdì il titolo è salito del 4% negli scambi pre-mercato.

Qual è il prossimo: Sebbene la vendita di azioni privilegiate possa far scendere i prezzi a breve termine, creeranno più azioni per il trading. A lungo termine, questo può ridurre la volatilità.

—Connor Smith

***

Apple prevede di scansionare iPhone per problemi di abuso sui minori, innescando problemi di sorveglianza

Mela

La scansione dei dispositivi mobili americani alla ricerca di immagini di abusi sui minori inizierà entro la fine dell’anno, il che ha sollevato preoccupazioni tra gli esperti di sicurezza sulla prospettiva di una sorveglianza diffusa. Aggiornamento pianificato Verrà inoltre implementata la tecnologia di apprendimento automatico per avvisare i genitori dei contenuti sensibili condivisi sull’app di messaggistica dei loro figli.

I giganti della tecnologia dietro l’iPhone e l’iPad utilizzeranno strumenti automatizzati Scansiona le foto prima di caricarle su iCloud Un database di immagini di abusi sessuali su minori.Se viene trovata una corrispondenza, il revisore umano interverrà e Centro nazionale per i bambini scomparsi e sfruttati-Collaborare con le forze dell’ordine-Se viene confermata un’immagine illegale, riceverai un avviso.

Il piano di Apple ha causato insoddisfazione tra i ricercatori di sicurezza, che sono preoccupati L’impatto di una sorveglianza così estesa, Compreso il ruolo delle forze dell’ordine e del governo.Un esperto dell’Università di Cambridge Dillo ai tempi finanziari Questa è un'”idea assolutamente scioccante” che porterà alla sorveglianza di massa dei dispositivi connessi.

Ma la società ha dichiarato che questi cambiamenti sono “La privacy dell’utente è stata considerata nella progettazione.” Il metodo per rilevare le immagini illegali eseguirà la scansione dei file prima che raggiungano il cloud, quindi Apple vedrà solo le foto dell’utente, a condizione che le foto dell’utente corrispondano a materiali noti di abusi sessuali su minori.

Qual è il prossimo: È impossibile accontentare tutti. Cerchiamo di essere chiari: proteggere i bambini dagli abusi è essenziale. Ma gli esperti di sicurezza hanno sollevato seri interrogativi sul costo dell’implementazione della tecnologia di sorveglianza su milioni di telefoni cellulari e sulle conseguenze che potrebbe causare.Ad ogni modo, questo segna una partenza da Apple Si sono rifiutati di fornire strumenti all’FBI Sblocca l’iPhone del sospetto terrorista.

—Jack Denton

***

Ricordi la notizia di questa settimana? Rispondi al seguente quiz sulle notizie di questa settimana.Raccontaci come ti sei comportato nell’email thebarronsdaily@barrons.com.

1. All’inizio di quest’anno, il presidente della SEC Gary Gensler ha annunciato che l’agenzia indagherà sulle applicazioni SPAC e sulle transazioni al dettaglio. Qual è l’ultimo strumento finanziario recensito dalla SEC?

Una specie di.Crowdsourcing di investimenti immobiliari

Baia NFT

C.Criptovaluta

d. Titoli OTC

2. L’amministrazione Biden ha annunciato una nuova moratoria federale sulle deportazioni. Quando finirà il nuovo ed esteso divieto quest’anno?

Una specie di. 3 settembre

B. 3 ottobre

C. 3 novembre

d. 3 dicembre

3. Tra i seguenti indicatori economici annunciati questa settimana, quale di essi ha raggiunto livelli record?

Una specie di.Deficit commerciale USA

Numero di richieste di disoccupazione iniziali negli Stati Uniti

C.Ordini di beni durevoli negli Stati Uniti

d. Spesa delle famiglie statunitensi

4. In una mossa rara, General Electric ha effettuato un raggruppamento di azioni da 1 a 8. Nelle società S&P 500, quante volte è successo dal 2012?

Una specie di. 5

Baia 15

C. 30

d.45

5. La vaccinazione è ancora uno strumento importante nella lotta al Covid-19. Quale delle seguenti politiche relative alla vaccinazione richiede l’OMS?

Una specie di.Accelera lo sviluppo di booster per combattere nuove varianti di virus

Bay sospende le iniezioni di Covid-19 per aumentare la distribuzione dei vaccini nei paesi poveri

C.Sistema di condivisione degli utili per le organizzazioni che contribuiscono allo sviluppo del vaccino

d. Ripristino di un blocco totale per frenare la diffusione di Covid-19

Risposta 1(C); 2(Secondo); 3(Una specie di); 4(Una specie di); 5(Secondo)

—William Phillip

***

—La newsletter è curata da Liz Moyer, Mary Romano, Camilla Imperiali, Steve Goldstein, Callum Keown