Il titolo Alibaba è stato colpito dalla repressione cinese, ma i suoi guadagni potrebbero essere un’altra questione

Dopo un periodo difficile nel settore Internet cinese, Alibaba Group Holdings Limited riconcentrerà la sua attenzione sulla sua attività martedì.

Non estraneo alle azioni normative della Cina, Pagato 2,8 miliardi di dollari di multe antitrust All’inizio di quest’anno, ha avuto a che fare con alcuni commercianti che volevano vendere su altre piattaforme. La società detiene anche una partecipazione del 33% in Ant Group, una società di tecnologia finanziaria di proprietà di Jack Ma. Sarà controllato dal governo Dopo che il regolatore ha duramente represso l’enorme attività di Ant Financial e ha interrotto quella che dovrebbe essere la più grande offerta pubblica iniziale della storia.

Queste misure hanno sollevato preoccupazioni sul fatto che il governo cinese abbia intenzione di adottare misure più severe contro le società private, che potrebbero comportare rischi per gli investitori americani. In questo contesto, le azioni quotate di Alibaba negli Stati Uniti sono scese del 13,9% a luglio, la peggiore performance mensile in più di due anni.

Visualizzazione: Questo è il tuo ultimo avvertimento: le azioni cinesi quotate negli Stati Uniti sono pericolose da detenere

L’analista di Raymond James Aaron Kessler ha scritto in un rapporto ai clienti: “Non pensiamo che la maggior parte di queste nuove normative influenzerà Alibaba, sebbene gli investitori siano chiaramente preoccupati per una maggiore attenzione normativa”.

Le narrazioni normative hanno recentemente dominato, ma Alibaba può provare a concentrarsi maggiormente sulla propria storia quando riporta i guadagni del trimestre di giugno martedì mattina. I risultati mostreranno lo sviluppo del panorama generale dell’e-commerce in Cina, nonché i progressi compiuti da Alibaba nelle città di livello inferiore della Cina, che ha investito molto per sviluppare la propria attività.

Festival 6.18 commerciale della Cina è diminuito nel corso del trimestre. Commenti della società in materia di partecipazione mercante fatte Truist analista Youssef Squali sensazione che “Nel sempre più competitivo paesaggio e-commerce cinese, forte performance di Alibaba sulla 6.18 è impressionante. Incoraggiare “.

L’analista di Baird, Colin Sebastian, ha sottolineato che una forte performance commerciale può aiutare a distogliere l’attenzione da questioni normative al di fuori del controllo di Alibaba.

Ha scritto in un rapporto ai clienti: “Poiché i fondamentali aziendali si sono dimostrati sostanzialmente intatti, la pressione normativa potrebbe iniziare ad allentarsi”, sebbene abbia adottato un approccio prudente durante la revisione del trimestre più recente. “Sebbene l’ambiente macro della Cina si sia sostanzialmente stabilizzato, la crescita delle vendite al dettaglio è rallentata leggermente durante il trimestre, il che potrebbe limitare un rialzo significativo nel breve termine”.

A cosa prestare attenzione

reddito: Gli analisti seguiti da FactSet prevedono che Alibaba raggiungerà un fatturato di 209,1 miliardi di yuan nel primo trimestre fiscale conclusosi a giugno, rispetto ai 153,8 miliardi di yuan dello stesso periodo dello scorso anno. Questa stima include 183,6 miliardi di RMB di entrate derivanti dalle attività principali.

reddito: Il consenso di FactSet richiede che l’utile per azione rettificato per il trimestre di giugno sia di 14,33 RMB, che è inferiore a 14,82 RMB nello stesso periodo dell’anno scorso.

disponibile spostare: Alibaba cercherà una svolta nel suo prossimo rapporto perché il prezzo delle sue azioni è sceso nei giorni di negoziazione successivi ai suoi ultimi sette rapporti sugli utili. Le azioni di Alibaba sono diminuite del 23% negli ultimi 12 mesi a causa di KraneShares China Internet ETF

È sceso del 24%, come l’indice S&P 500

È aumentato del 35%.

A cos’altro prestare attenzione?

Alibaba ha dichiarato nel suo ultimo rapporto sugli utili che prevede di reinvestire tutti i profitti incrementali nell’attività quest’anno fiscale e gli investitori cercheranno ulteriori informazioni di base su questi investimenti nella prossima teleconferenza sugli utili.

L’azienda sta investendo in più aree, tra cui le vendite Taobao per i consumatori attenti ai prezzi e la nuova vendita al dettaglio che cerca di integrare le esperienze di acquisto online e offline.

Puoi anche dare un’occhiata: La SEC stabilisce nuovi requisiti di divulgazione per le IPO delle società cinesi

“Considerando l’importanza di questi investimenti e il loro impatto diluitivo sulla redditività complessiva, riteniamo che maggiori informazioni e informazioni su questo argomento andranno a beneficio del titolo a breve e medio termine”, ha scritto Squali di Truist.

“Tuttavia, siamo ancora incoraggiati dalla volontà dell’azienda di investire in queste enormi opportunità di crescita e proteggere il proprio territorio da piattaforme emergenti come Meituan.

pinduoduo

Ciò dovrebbe espandere la base di clienti di Alibaba alle città di livello inferiore in Cina, acquirenti meno abbienti, guidare la partecipazione e la frequenza e, infine, espandere la quota di portafoglio”, ha continuato.

Un’altra area di interesse è il business del cloud. L’analista di Mizuho James Lee prevede che i ricavi di questa divisione soddisferanno la previsione di crescita generale del 38%, che “rifletterà la perdita di un importante contratto internazionale nell’ultimo trimestre”. Ha sottolineato che il dipartimento sta cercando di espandere la propria forza vendita.