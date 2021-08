Il titolo Lucid è sceso dopo l’annuncio di guadagni inaspettati. Perché il mercato è sbagliato.

dimensione del font

Inviato il secondo trimestre relazione finanziaria Lunedì sera. Sebbene gli investitori non sembrino pensarla così, non ci sono molte informazioni utili per gli investitori. Il titolo è sceso. Tuttavia, il prezzo delle azioni dovrebbe stabilizzarsi nelle negoziazioni di martedì, perché tutto dipende dai tempi.

Le azioni Lucid (codice azionario: LCID) sono scese del 2,3% nel trading pre-mercato.

Indice Standard & Poor’s 500

e

Dow Jones Industrial Average

I futures sono scesi rispettivamente dello 0,4% e dello 0,5%.

Gli investitori sembrano essere sorpresi o delusi dai guadagni del secondo trimestre di Lucid. Ma per la maggior parte delle startup di auto elettriche che non hanno ancora venduto, questi vantaggi sono ancora più importanti dei vantaggi.

Il bilancio presentato è al 30 giugno 2021.sobrio e Churchill capitale——Società di acquisizione per scopi speciali fusa con Lucid——End Nel mese di luglioCiò significa che tutti i dati riportati si riferiscono a un’entità non operativa, a quantità variabili di azioni in circolazione e non esistono più.

La relazione finanziaria per il secondo trimestre elencava 207 milioni di azioni in circolazione. Ora che la fusione è stata completata, su base completamente diluita, il numero di azioni in circolazione è di circa 1,6 miliardi di azioni.

Il bilancio del secondo trimestre ha mostrato circa 2 miliardi di dollari in contanti. Alla fine della fusione, Lucid ha anche ricevuto circa 2,4 miliardi di dollari (investimento di private equity in public equity al netto delle commissioni) tramite PIPE. Lucid ha circa 4,4 miliardi di dollari in contanti nel suo bilancio, il che la rende una delle società di auto elettriche start-up meglio capitalizzate.

Questo è il denaro che Lucid utilizzerà ora per costruire e commercializzare i suoi prodotti. Lucid prevede di avviare la produzione della sua prima auto denominata Air nel 2021 e di aumentare la produzione nel 2022. L’aria sarà prodotta nel nuovo stabilimento di produzione di Lucid In Arizona.

Lucid spera di generare circa 2,2 miliardi di dollari di vendite nel 2022 e prevede di raggiungere quasi 23 miliardi di dollari entro il 2026, un aumento di circa 10 volte.

Secondo Bloomberg News, nessun analista ha riferito sul titolo Lucid. Questo dovrebbe accadere nelle prossime settimane.

Il prezzo delle azioni di Lucid è aumentato di circa il 25% negli ultimi tre mesi, recuperando parte del calo dal suo massimo precedente alla fusione. Il titolo Lucid ha chiuso lunedì a 22,83 dollari. Il titolo ha toccato quota 64,86 dollari il 18 febbraio.

Scrivere a allen.root@dowjones.com