Il titolo Plug Power riceve un nuovo rating di acquisto perché la tecnologia dell’idrogeno è fondamentale – shareandstocks.com

Un’opzione per ridurre le emissioni di gas serra è l’utilizzo di celle a combustibile. L’immagine sopra è il motore del veicolo elettrico a celle a combustibile Toyota Mirai.

Bloomberg/Carla Gottkins

L’economia dell’idrogeno ha il potenziale per aiutare la transizione mondiale dai combustibili fossili a base di carbonio come petrolio e carbone.

Secondo Royal Bank of Canada, le azioni sono uno dei modi migliori per realizzare questa trasformazione. Con un rating di acquisto e un prezzo obiettivo di $ 42, l’analista Joseph Spak (Joseph Spak) ha lanciato mercoledì un rapporto su Plug Power (codice azionario: PLUG). All’inizio degli scambi di mercoledì, le azioni Plug sono aumentate dello 0,4% a 34,21 dollari.Futures del mercato azionario

Plug Power produce celle a combustibile a idrogeno. Quando l’idrogeno viene consumato o utilizzato nelle celle a combustibile per generare energia, non produce anidride carbonica, che è il principale gas che causa il cambiamento climatico. L’attività principale di Plug Power sono i carrelli elevatori, ma spera di espandersi in altre aree in cui le sue celle a combustibile possono essere utilizzate, come il trasporto di camion pesanti. La produzione di elettrolizzatori e idrogeno sono altre due priorità a lungo termine. Facendo passare corrente attraverso l’acqua, l’elettrolizzatore può produrre idrogeno e ossigeno. Se vengono utilizzate fonti di energia rinnovabile come l’energia solare per generare elettricità, l’anidride carbonica difficilmente verrà prodotta in nessuna parte della catena del valore dell’idrogeno. Spark ha sottolineato nel suo rapporto sulla cerimonia di consegna dei diplomi: “L’idrogeno è sempre più considerato il pilastro fondamentale del piano di decarbonizzazione globale”. “Crediamo che se ci sono investimenti sufficienti e il sostegno del governo, sono possibili decenni di trasformazione dell’energia dell’idrogeno. “Plug Power sarà beneficiarne. Tuttavia, il titolo ha già riflettuto molte buone notizie. Il titolo è valutato a circa 18 volte le vendite annuali previste di Spak. “Il mercato ha utilizzato Plug come proxy per l’espansione economica dell’idrogeno”, ha affermato Spak. “Tuttavia, il tasso di crescita è sbalorditivo, il che aiuta a spiegare il prezzo.” Il suo obiettivo di prezzo di $ 42 si basa in parte su un modello di flusso di cassa scontato che prevede flussi di cassa futuri e la sua previsione di Ebitda di $ 537 milioni nel 2025 35 volte. Plug prevede che l’Ebitda sarà negativo (utili prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento nel 2021) e l’Ebitda nel 2022 sarà di circa 85 milioni di dollari. Plug è un’azienda popolare a Wall Street, nonostante i suoi prezzi elevati. Secondo la nuova raccomandazione di acquisto, i due terzi degli analisti (67%) hanno valutato il titolo come acquisto. Il rapporto di rating di acquisto medio per le azioni S&P 500 è di circa il 55%. Il prezzo obiettivo medio degli analisti per il titolo è di 45 dollari per azione, leggermente superiore alla previsione di Spak di 42 dollari. Tuttavia, a circa 35 dollari USA per azione, queste cifre indicano che gli investitori hanno molto spazio per la crescita. A partire dalla negoziazione di mercoledì, il titolo Plug è aumentato di meno dell’1% finora quest’anno, ma è aumentato del 973% nel 2020. Per contattare gli editori di Barron’s, inviare un’e-mail a editors@barrons.com. /n

