Il titolo Qualtrics è aumentato poiché i risultati del trimestre di giugno hanno superato le aspettative

Invio internazionale Risultato migliore del previsto trimestre di giugno.

Qualtrics (codice azionario: XM) IPO di gennaio Al prezzo di $ 30 per azioneLa società di software di gestione dell’esperienza basata su cloud è stata scorporata Gigante del software tedesco SAP (SAP), mantiene il controllo di maggioranza.

Nel trimestre, Qualtrics ha registrato un fatturato di 249,3 milioni di dollari, un aumento del 38% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e superiore alla stima di Wall Street di 241,6 milioni di dollari. Il fatturato degli abbonamenti è stato di 204,5 milioni di dollari, con un aumento del 48%. La società ha affermato che i restanti obblighi di prestazione che sono stati firmati ma non ancora adempiuti ammontano a 1,3 miliardi di dollari, con un aumento del 76%. L’utile non-GAAP era di 4 centesimi per azione; Wall Street si aspettava in precedenza una perdita di 2 centesimi per azione. Secondo i principi contabili generalmente accettati, la società ha perso 263,5 milioni di dollari, ovvero 51 centesimi per azione.

Per il trimestre di settembre, le entrate della società variavano da $ 257 milioni a $ 259 milioni e le perdite non-GAAP sono state da 1 cent a 3 centesimi per azione. Il consenso su Wall Street è di 247 milioni di dollari e una perdita di 5 centesimi per azione.

Le entrate annuali di Qualtrics sono state comprese tra 1,007 miliardi di dollari e 1,011 miliardi di dollari e gli utili per azione non GAAP variavano dal pareggio alla perdita di 2 centesimi.

“Ogni azienda sta subendo una trasformazione dell’esperienza e si sta rivolgendo a Qualtrics per aiutarla a fornire esperienze rivoluzionarie a dipendenti e clienti”, ha affermato il CEO Zig Serafin in una nota. “Non siamo mai stati così importanti, e lo si può vedere dai nostri ottimi risultati del secondo trimestre e da oltre 1 miliardo di dollari in una guida alle entrate per il 2021”.

Negli ultimi scambi, Qualtrics è aumentato del 3,8% a $ 39,25.

