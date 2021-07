Il titolo SentinelOne è aumentato notevolmente nel suo primo giorno, circa il 25% in più rispetto al prezzo dell’IPO – shareandstocks.com

Le azioni di SentinelOne Inc. sono diminuite drasticamente mercoledì dopo che la società di sicurezza informatica ha fissato un prezzo delle sue azioni di offerta pubblica iniziale più alto di quanto precedentemente stimato.

Le negoziazioni sono iniziate mercoledì alla Borsa di New York alle 12:24, ora orientale, con un prezzo di apertura di $ 46, il 31% in più rispetto al prezzo dell’IPO. Il titolo ha rapidamente raggiunto un massimo intraday di 46,50 dollari USA e, infine, è stato superiore del 25% rispetto al prezzo IPO di 43,90 dollari USA.

Più tardi martedì, SentinelOne, con sede a Mountain View, in California, ha fissato il prezzo delle sue azioni a $ 35 per azione. solo lunedì, La società stima che la fascia di prezzo sia compresa tra US $ 31 e US $ 32.

SentinelOne ha emesso 32 milioni di azioni e altri 4,8 milioni di azioni sono stati utilizzati dai sottoscrittori per pagare l’over-allotment, che dovrebbe raccogliere 1,29 miliardi di dollari. L’attività azionaria di mercoledì ha spinto la valutazione di SentinelOne a oltre $ 10 miliardi.

Gli azionisti che detengono il 5% o più delle azioni includono Insight Venture Partners, Tiger Global, Third Point Ventures, Redpoint Ventures, Data Collective e Anchorage Capital. Secondo i dati di Crunchbase, SentinelOne aveva raccolto $ 696,5 milioni di finanziamenti prima dell’IPO.