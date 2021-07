Il titolo Virgin Galactic è sceso perché è aumentato troppo velocemente – shareandstocks.com

dimensione del font

Vergine Galattica

Le azioni raramente raddoppiano il downgrade, dall’acquisto alla vendita da

Banca d’America,

Segui uno Ondata abbagliante Nel prezzo.Questo è un promemoria, anche se il fatto è che consultare Per le società di turismo spaziale, gli investitori devono ancora considerare i rischi.

Gli analisti di solito aggiornano o declassano le azioni contemporaneamente, dall’acquisto alla detenzione e dalla detenzione alla vendita.Banca d’America Ronald Epstein Dopo che il prezzo ha recentemente rotto il suo obiettivo di $ 41, è passato direttamente dall’acquisto alla vendita.

Mercoledì mattina, il titolo è sceso del 6,7% a 43,89 dollari, ma è aumentato di circa il 50% nell’ultimo mese.Questo

Indice Standard & Poor’s 50

0 leggermente inferiore mercoledì mattina, mentre

Dow Jones Industrial Average

Un po’ alto. .

L’investitore lampeggiante potrebbe aver perso i guadagni.Mentre Virgin Galactic ha lottato a maggio, il prezzo delle azioni era inferiore a $ 15 Ritardi nei test di voloLa direzione ha rimesso in carreggiata il test, che ha portato al permesso della Federal Aviation Administration di trasportare clienti paganti.Meno di una settimana fa, il prezzo delle azioni è tornato a più di $ 55.

L’approvazione della FAA è un evento importante, ma gli analisti si aspettano la notizia. Epstein ha scritto nel rapporto di downgrade: “Continuiamo a considerare Virgin Galactic come un beneficiario della nuova corsa allo spazio commerciale”. pubblico, questo premio sarà ridotto”.

La competizione sta arrivando. origine bluAd esempio, in procinto di prendere il fondatore

Jeff Bezos

Suo fratello e il passeggero d’affari che l’ha pagato paid 28 milioni di dollari Prendi una macchina e vai nello spazio.

Epstein ritiene che lo spazio sia rischioso e gli investitori dovrebbero creare un cuscinetto per ritardi e altre notizie potenzialmente negative. Ad esempio, dopo che la società ha rivelato alla fine di febbraio che stava lavorando per gestire le interferenze elettromagnetiche durante i voli di prova, il titolo Galaxy è stato duramente colpito. La risoluzione di questo problema ha ritardato l’inizio delle operazioni commerciali.

Epstein non è l’unico analista a declassare il suo rating dopo che il prezzo delle azioni è aumentato drasticamente. Analista, Alembic Global Advisors Peter Skibicz Questa settimana ha abbassato la sua valutazione per mantenere. Ora, tre noni, o il 33%, gli analisti che coprono Galaxy valutano il titolo come un acquisto, rispetto ai sei decimi all’inizio di giugno.Questo Media Il rapporto di rating di acquisto per le azioni S&P 500 è di circa il 55%.

Analista ordinario Obiettivo di prezzo Il prezzo delle azioni è di circa 32 dollari USA per azione, un aumento di quasi 2 dollari USA dall’approvazione del trasporto dei clienti paganti.

