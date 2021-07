Il token ALICE è aumentato del 60% nelle ultime 24 ore e rimane rialzista By CoinQuora

Nel dettaglio, My Neighbor Alice è un gioco di costruzioni multiplayer. Il gioco sarà lanciato ai primi investitori nel gennaio 2022 e nel resto del mondo nella primavera del 2022. Come abbiamo visto, il gioco è diventato sempre più popolare prima della sua uscita ufficiale. Gli investitori sembrano aver iniziato a prepararsi per l’attesissimo rilascio. In questo gioco, i giocatori possono acquistare e possedere…

In particolare, la mia vicina, ALICE, è cresciuta rapidamente nelle ultime 24 ore. Ancora più importante, ci sono attualmente più di 17 milioni di monete ALICE in circolazione. Questo segna la sua attuale offerta attiva dalla sua offerta totale di 100 milioni.

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.