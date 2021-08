Il traballante mercato immobiliare indiano riprenderà le sue basi il prossimo anno: sondaggio Reuters

Reuters

LONDRA (Reuters)-Le banche afgane sono fondamentali per la ripresa del Paese dalla crisi. I loro banchieri affermano di dover affrontare un futuro incerto. Dopo l’ascesa al potere dei talebani, saranno preoccupati per tutto, dalla mobilità all’occupazione delle dipendenti. Tutti hanno espresso dubbi. Un portavoce dei talebani ha detto martedì che la banca dovrebbe riaprire presto perché il governo sostenuto dall’Occidente è crollato durante il ritiro, la banca è stata chiusa per circa dieci giorni e il sistema finanziario si è fermato. https://www.reuters.com/world/Asia-Pacific/Afghanistan faces-humanitarian crisi-airlift-deadline-loom-2021-08-25 Forze americane e alleate. Gazal Gailani, consigliere commerciale ed economico presso l’ambasciata afgana a Londra, ha dichiarato: “Le banche continuano a chiudere, non ci sono segni evidenti di riapertura, i loro soldi sono finiti”.

