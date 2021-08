Il tribunale cinese conferma la condanna a morte per i canadesi perché i dirigenti di Huawei si oppongono all’estradizione Reuters

Alcuni osservatori hanno affermato che Spavor e Kovrig potrebbero essere condannati, il che potrebbe portare a un accordo per rilasciarli e restituirli in Canada.

Anche un altro canadese ed ex diplomatico, Kang Mingkai, è stato arrestato in Cina pochi giorni dopo l’arresto di Meng e accusato di spionaggio. Il suo processo si è svolto a marzo. La sua ambasciata non ha notizie di quando è stato condannato.

La Cina ha respinto l’affermazione che il caso canadese in Cina fosse collegato al caso di Meng in Canada, sebbene la Cina abbia avvertito che, a meno che Meng non venga rilasciato, le conseguenze non sono chiare.

