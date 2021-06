Il tribunale di Hong Kong concede la libertà su cauzione per i difensori dei diritti umani accusati ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale-Media Da Reuters

Huang e altri attivisti accusati sono accusati di aver organizzato e partecipato a elezioni primarie non ufficiali e non vincolanti nel luglio 2020, che le autorità hanno descritto come parte di una “cattiva cospirazione” per “rovesciare” il governo.

A differenza delle pratiche passate, la nuova legge richiede che gli imputati nei centri finanziari globali abbiano la responsabilità di dimostrare che non rappresenterebbero una minaccia per la sicurezza se fossero rilasciati su cauzione.

Questo caso ci ha fornito un’idea di come la legge sulla sicurezza nazionale redatta da Pechino sia in conflitto con la tradizione di common law di Hong Kong e potrebbe comportare la detenzione di attivisti per mesi fino all’inizio del processo.

Diplomatici stranieri e organizzazioni per i diritti umani stanno prestando molta attenzione ai procedimenti perché cresce la preoccupazione che lo spazio di dissenso di questa ex colonia britannica stia scomparendo.Da quando la legge è entrata in vigore nel giugno 2020, la colonia ha subito una rapida svolta autoritaria.

Secondo un rapporto di Radio Hong Kong, il 24enne Owen Chow è in carcere da quasi quattro mesi ed è stato condannato a pagare 50.000 HK$ e a rispettare l’elenco delle condizioni di cauzione, inclusa la non minaccia alla sicurezza nazionale, riferendo al polizia ogni giorno e consegnando tutti i documenti di viaggio.

